НБУ анонсує три судові процеси в справах «Приватбанку» наступного тижня

Національний банк України анонсує три судові процеси в справах «Приватбанку» 16, 18 і 19 грудня.

Зокрема, 16 грудня о 10:00 у Великій палаті Верховного суду розпочнеться розгляд справи за позовом родини Суркісів про скасування рішення НБУ щодо визнання їх пов’язаними з «Приватбанком» особами. Також родина Суркісів вимагає визнати недійсними договори обміну їх коштів на акції «Приватбанку».

У 2017 році суд першої інстанції задовольнив позов Суркісів і постановив повернути їм 1,05 мільярда гривень, 266,2 тисячі доларів США і 7,8 тисячі євро.

18 грудня о 10:00 Печерський районний суд Києва має почати розглядати позов бізнесмена та колишнього співвласника «Приватбанку» Ігоря Коломойського про визнання інформації недостовірною та такою, що принижує його честь, гідність та ділову репутацію.

Наступного дня Шостий апеляційний адміністративний суд розпочне розгляд апеляції Національного банку на рішення Окружного адмінсуду Києва про оскарження неплатоспроможності «Приватбанк». 18 квітня суд визнав незаконним рішення про виведення «Приватбанку» з ринку.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень.

Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Коломойський назвав «маячнею» опубліковані Національним банком України дані.