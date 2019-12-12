Спільники? Хто допомагає олігарху Коломойському нарощувати вплив після перемоги Зеленського на виборах

У передвиборчій програмі нинішнього президента України Володимира Зеленського не було слова «деолігархизація». Але його сценічний герой Голобородько, за якого фактично і проголосували українці, саме це й робив – протистояв олігархам, які, змовившись між собою, ділили країну. Тож подібні очікування українців перемістились на Зеленського і в реальному житті.

Але в реальності один із українських олігархів – Ігор Коломойський – виявився його бізнес-партнером. І мав великі сподівання на наступну п'ятирічку: щонайменше повернути собі втрачене – наприклад, «Приватбанк», а краще – суттєво розширити вплив на владу та політичну ситуацію в країні.

Тепер для олігарха, який потрапив під приціл американських правоохоронців – це питання принципове. Після повернення в Україну політично-бізнесова активізація Коломойського відчутна на багатьох фронтах. «Схеми» дослідили, як це відбувається, хто його агенти у владі та чи не став таким сам президент Володимир Зеленський.

15 жовтня знімальна група «Схем» стала свідком, як у ресторані Queen Country Club під Києвом один із найближчих друзів та бізнес-партнерів олігарха Ігоря Коломойського Михайло Кіперман відзначав свій день народження.

На святі був присутній і сам Коломойський.

Окрім нього, тоді серед гостей журналісти помітили бізнес-партнера олігарха та співвласника студії «Квартал 95» Тімура Міндіча, олігархів Геннадія Боголюбова та Павла Фукса, народного депутата та давнього товариша й бізнес-партнера Коломойського Ігоря Палицю, бізнесмена Ігоря Суркіса та його брата, депутата від «Опозиційної платформи – «За життя» Григорія Суркіса, ексдепутата та товариша Коломойського Євгенія Гєллєра, а також Олександра Лазорка – екскерівника раніше підконтрольної Коломойському «Укртранснафти».

У компанії з представниками неформальної бізнесової групи «Приват» в ресторані на вечірці був і депутат від президентської політсили «Слуга народу» Олександр Дубінський.

До того, як обратися депутатом, він працював на телеканалі «1+1», який належить Ігорю Коломойському.

Утім, і після того, як Дубінський став парламентарем, пов’язувати його з олігархом не припинили.

«Дубінський на окрузі Кононенка (на позачергових виборах до парламенту цього року – ред.) не просто так опинився і зрозуміло, що він – фактично голос Коломойського. Ну і Бужанський – у Дніпрі, Куницький – у Харкові (він був на окрузі Грановського). Чомусь людей Порошенка з тих округів витискали люди Коломойського», – розповідає головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва.

На початку грудня видання опублікувало детальний аналіз впливу олігарха на політичні та економічні процеси в Україні, де, в тому числі, згадали депутатів, які представляють його інтереси у парламенті.

«Схеми» вирішили запитати в Олександра Дубінського, що саме його пов’язує з представником неформальної групи «Приват» Михайлом Кіперманом?

– Я з Михайлом Кіперманом знайомий достатньо давно. Ми товаришуємо та спілкуємось. Інтересів, бізнесу або якихось спільних питань у нас із ним немає, проте є прекрасні людські товариські стосунки.

– Вас називають представником інтересів Коломойського у парламенті, і тут ви разом з Коломойським, з Боголюбовим, з Палицею святкуєте день народження Кіпермана. Чи не є цей факт підтвердженням цієї тези?

– Дивіться, Михайле. Ви працювали на телеканалі «1+1» (якщо мені пам'ять не зраджує), який належав Коломойському. Чи не підтверджує це той факт, що ви досі захищаєте інтереси Коломойського у своїх розслідуваннях? Факти і твердження – це, знаєте, таке... трохи... безглуздо.

– Але ж я не святкую разом з Коломойським, Боголюбовим і Палицею...

– Я ж не знаю, я за вами не стежу, не бігаю. В мене є свої справи, тому я не знаю, де ви проводите час та з ким.

Зустріч «слуги народу» з адвокатом Трампа

5 грудня за допомогою фото, яке опублікував позафракційний народний депутат Андрій Деркач, «Схеми» ідентифікували місце, де після приїзду в Україну влаштував зустрічі особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані.

Це – заміський клуб під Києвом «Еквідес».

Того дня знімальна група помітила біля готелю охоронців та скупчення автомобілів.

Серед них знімальна група «Схем» помітила і автомобіль народного депутата Олександра Дубінського, поряд з яким очікувало ще два невідомі «Мерседеси».

Дещо пізніше кортеж з цих двох автівок швидко залишив заміський комплекс.

А за 20 хвилин Олександр Дубінський опублікував фото зустрічі з адвокатом Трампа Джуліані.

Чому Джуліані зустрівся саме з депутатом Дубінським?

«Щодо Коломойського, я думаю, що це якесь намагання побачити чи вибудувати якісь взаємовідносини із американською елітою. Тому що він є дуже токсичним для США», – припускає Севгіль Мусаєва.

«Коломойський вважає що правосуддя в США працює так само, як в Україні. Тобто можна так само на нього вплинути, – говорить Андрій Яніцький, який у 2018-му видав книжку «Приватна історія. Зліт і падіння найбільшого приватного банку України» у співавторстві з британським журналістом-розслідувачем Грехемом Стеком. – Він, звісно, шукає якісь шляхи, як це можна зробити. Ось він знайшов такий контакт як адвокат пана Трампа. Звісно вони особисто, наскільки я знаю, не зустрічалися. Навіть більше: він казав про нього якісь не дуже хороші речі. Але останні зустрічі адвоката пана Трампа з паном Дубінським говорять про те, що він все ж таки цю стежку знайшов, що вони знайшли цю стежку один до одного».

Раніше стало відомо, що у США ФБР веде розслідування проти олігарха Коломойського через можливі фінансові злочини, зокрема відмивання коштів.

«У США в пана Коломойського дві проблеми, – продовжує Андрій Яніцький, – Перша пов’язана з позовом його колишнього бізнес-партнера Вадима Шульмана, який стверджує, що Коломойський інвестував фактично виведені з «Приватбанку» гроші в бізнес у США. Це і металургійні заводи і нерухомість. Друга проблема пов’язана з позовом державного «Приватбанку» до свого колишнього акціонера, який стверджує фактично те ж саме: що впродовж десяти років великі суми виводилися за кордон і там вкладалися в нерухомість і в бізнеси».

Під час зустрічі з Джуліані, переконує в коментарі Олександр Дубінський, прізвище Коломойського «навіть не згадували».

– Згадували прізвища пана Гончарука, пані Гонтаревої, пані Рожкової, Якова Смолія, а також Петра Порошенка, Віктора Януковича і Юрія Колобова.

– Чи може ваша зустріч з Джуліані свідчити про те, що Коломойський намагається встановити канал зв'язку з президентом Трампом для того, щоб вирішити якісь свої проблеми в США?

– Якщо ви уважно читали публікацію, яку я зробив після цієї зустрічі, то в ній російською мовою написано, що ініціатором цієї зустрічі був пан Джуліані. Він до мене звернувся з питанням, точніше, з проханням приїхати на зустріч і розповісти про розслідування, які я вів щодо виведення грошей Януковичем і Порошенком, потім – інвестицій в облігації України.

– А якщо в Раду внесуть законопроєкт, який унеможливлює повернення націоналізованих банків колишнім власникам, ви будете голосувати за нього?

– Дивіться, є такий принцип: треба голосувати за те, що ти вже прочитав. От я спочатку прочитаю законопроєкт, який буде внесений, оціню якість його підготовки, далі буду ухвалювати рішення: голосую я за нього чи не голосую. Голосувати за казна-що або не голосувати за казна-що – не мій принцип.

– Взагалі така ідея вам подобається, чи ви проти?

– Дивіться, принцип рішення питань в законах... майнових питань через закон – протирічить Конституції. Якщо ви пам'ятаєте, у нас в Конституції є термін «приватна власність». І питання приватної власності у нас вирішуються через суди.

Йдеться про законопроєкт, поданий урядом до ВР – у ньому йдеться про неможливість повернення неплатоспроможних банків ексвласникам.

З приводу зустрічі Джуліані та Дубінського журналісти також звернулися за коментарем і до Коломойського:

– Є думка, що зустріч Дубінського з Джуліані не випадкова, що зі свого боку президент США Дональд Трамп шукає зв'язки тут, в Україні, в своїх інтересах, в тому числі, пов'язаних з демократами, а ви шукаєте можливості і канали впливу і зв'язки з владою США. Чи може свідчити зустріч Дубінського і Джуліані про те, що ви шукаєте такі канали зв'язків з американською владою? Тому що є інформація також про те, що у вас і пов'язаних з вами структур та бізнесменів, є певні проблеми у США.

– Ні, повністю не згоден. Перше, про те, що Дубінський зустрівся з Джуліані, я дізнався з нашої вільної преси. Про жодні плани його зустрічей з Джуліані я не був в курсі. Після цього, коли я почав з'ясовувати, що сталося, але не у Дубінського, з'ясувалось, що Андрій Деркач є ініціатором створення слідчої комісії, якоїсь. В яку, начебто, входить Дубінський. З приводу проблем і не проблем в США. Дивіться, це ж надумана історія, тому що проблеми – це коли вони проблеми. От у Фірташа, так. Це неприємні процедури, але це – не проблеми. Коли ти знаходишся під якимось розслідуванням, пильною увагою, то це не сприяє твоєму бізнесу, створює певні труднощі, але я вам скажу відверто – я не вірю в жодні варіанти допомоги з боку чинного президента, майбутнього президента, адміністрації до вирішення таких проблем, в такій країні, як в США.

Давній товариш Коломойського в групі «За майбутнє»

Ще один народний депутат, пов’язаний з Коломойським, – Ігор Палиця.

Він – давній товариш та бізнес-партнер українського олігарха.

Палиця не входить до фракції «Слуги народу», а є членом депутатської групи «За майбутнє», до якої увійшли обранці-мажоритарники.

«Зараз ми можемо сказати, що в нього (Коломойського – ред.) є група мажоритарників, в нього є декілька людей його у списках. Насамперед можна сказати про Ігоря Палицю. Це такий дуже яскраво виражений представник Коломойського у парламенті. Другий – це Олександр Ткаченко, його колишній менеджер, точніше, колишній менеджер каналу «1+1», і третій – це Олександр Дубінський, це журналіст телеканалу «1+1», і в принципі співрозмовник «Української правди» розповідав, що ці три людини у ВР курують інтересами Коломойського у парламенті», – говорить Севгіль Мусаєва.

Палиця разом з Коломойським і Дубінським також святкував день народження бізнесмена Михайла Кіпермана.

Окрім того, депутат має кабінет в офісі Ігоря Коломойського, про що місяць тому в коментарі «Схемам» говорив сам олігарх.

Нині, на питання журналістів, чи є Олександр Дубінський та Ігор Палиця представниками його інтересів у Верховній Раді, Коломойський заперечує:

– Ні, звичайно. Перш за все він представляє інтереси виборців, які його обрали.

– 15 жовтня, коли був день народження Михайла Кіпермана, і там зібралися ви, Боголюбов, всі друзі, так би мовити, група «Приват». І там також був Олександр Дубінський. Чи не свідчить цей факт, що він дійсно є близьким і до вас, і до групи «Приват»?

– Маніпулятивне питання. На дні народженні була велика кількість людей, які не мають жодного відношення до групи «Приват». І таких була переважна більшість. Це були друзі Кіпермана, які прийшли його привітати. Там, я не знаю, було 100 людей, 150. І якщо з вашою термінологією погодитись, то від групи «Приват» там було максимум відсотків 10, ну, може, 15 – з присутніх гостей.

Ввечері 5 грудня на Банковій біля Офісу президента знімальна група «Схем» помітила кортеж, який часто відвідує офіс Ігоря Коломойського.

За сорок хвилин тут з‘явився і Ігор Палиця.

«Схеми» поцікавились у нього щодо причин візиту:

– Зустрічався з чиновниками. Висловлював свою позицію стосовно закону про землю.

– А з ким? З президентом ви зустрічались? Чи з Андрієм Богданом?

– З різними чиновниками.

– Тобто, можна повідомити, з ким саме?

– Моя думка ще остаточно не прийнята. Точка зору з цього питання. Я коли її прийму, я її офіційно висловлю.

– А стосовно ваших відносин з Ігорем Коломойським?

– Це мій товариш.

– Вас називають неофіційним куратором групи Коломойського у Раді.

– Це все перебільшення.

– Чому?

– Ну, тому що група незалежна. Вони всі самостійні люди. Ми всі об'єдналися разом. У нас одна ціль: щоб кожен на своєму мажоритарному окрузі досяг максимальних результатів для своїх виборців.

– Чи могли ви зараз зустрічатись з кимось з представників президента, президентом, відстоюючи питання, пов'язані з Ігорем Коломойським, з його бізнесом?

– Ніколи в житті він мене про це не просив. Він достатньо має можливостей, щоб сам свій бізнес...тим більше, ви чуєте, в інтерв'ю він прямо про це говорить. Йому кулуари для цього не потрібні.

Палиця переконує, що не лобіює бізнесові інтереси Коломойського в парламенті, але з ким саме зустрічався в ОП, повідомити так і не зміг.

– Я не хочу, тому що ми сказали, що подумаємо. Вони сказали свою точку зору стосовно цих законів. Я – свою. Ну, побачимо до другого читання. Перед другим читанням я скажу.

Громадський рух «Чесно» у моніторингу за листопад виявив, що депутатська група «За майбутнє» голосувала в унісон з партією влади в 47 відсотках випадків. За рівнем підтримки влади її випереджає лише фракція «Голос» – і лише на один відсоток.

«Схеми» надіслали запит в Офіс президента з проханням надати інформацію про візит народного депутата Ігоря Палиці. Відповідь чекаємо.

«Дебаркадер «Привату» для Портнова?

У селищі Козин під Києвом розташований об‘єкт, який, за даними «Схем», називають «дебаркадером «Привату».

Земля навколо нього розділена на дві частини. Берег поруч з дебаркадером орендує новостворена, але вже багата на землі в Козині «Рейнір Бізнес Груп».

А ось другою земельною ділянкою, де розташувався будинок, володіє фірма ТОВ «Комфорт-Сіті».

Одним з її співзасновників значиться Станіслав Шейхетов, якого називають чоловіком сестри Геннадія Боголюбова – головного бізнес-партнера Коломойського.

Ще один зв’язок Шейхетова з «Приватом» – через компанію «Індепенденс», де він є головою наглядової ради. Саме ця фірма збудувала головний офіс «Приватбанку» у Дніпрі та стадіон «Дніпро-Арена».

Знімальна група «Схем» неодноразово фіксувала, як на цю територію у Козині заїжджає кортеж з двох автівок, якими користується колишній народний депутат і ексзаступник голови Адміністрації президента Януковича Андрій Портнов.

Так, наприклад, автівки, якими користується Портнов, близько опівночі заїжджали на закриту територію наступного дня після повернення його в Україну.

Авто охорони, яке супроводжує Портнова, зареєстроване на компанію, яка входить в структуру неформальної групи «Приват» Ігоря Коломойського.

Автівки, якими користується Андрій Портнов, неодноразово були помічені і на виїзді з офісу Ігоря Коломойського.

А, отже, виходить, що одразу після повернення в Україну, олігарх, схоже, міг надати Портнову авто охорони та місце для проживання.

Також «Схемам» вдалося зафіксувати, як одразу після повернення в Україну, автівка, якою користується Портнов, залишала закриту територію Міністерства внутрішніх справ.

Ось як тоді Портнов прокоментував відвідини міністерства: «У будівлю Міністерства внутрішніх справ я був запрошений керівниками Поліції охорони і безпеки з питань, пов'язаних з деталями договору щодо забезпечення охорони і сигналами про можливі протиправні дії, які надійшли до органів поліції. З керівниками МВС зустрічей не мав».

Нещодавно Портнов звинуватив знімальну групу «Схем» у стеженні та оприлюднив персональні дані водіїв програми.

Питання тиску Портнова на редакцію «Схем» розглядали на засіданні Ради з питань свободи слова при президентові і вона засудила дії Портнова.

Натомість в Офісі президента окремо вирішили зустрітись з Андрієм Портновим аби вислухати його нарікання на журналістів. Причому зустрівся з Портновим заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко.

Але чи кожна приватна особа може з питань особистої охорони потрапити на авто на закриту територію Міністерства внутрішніх справ? І чи з кожною приватною особою погодиться зустрітись заступник керівника Офісу президента? Чи Портнов через зв’язок з Коломойським повертає втрачений вплив?

«Група «Приват» завжди була дуже сильною у судах. Завжди у неї було дуже сильно представництво. І, враховуючи те, що до України повернувся Андрій Портнов, який не втрачав вплив на деякі суди, навіть перебуваючи у Відні», – говорить Севгіль Мусаєва.

Сам Андрій Портнов відмовився надати коментар з цього приводу.

Натомість олігарх Ігор Коломойський розповів, у яких стосунках перебуває з ним:

– Ну, по-перше, він мій друг і товариш. Це по-перше. При чому, дуже давно. Вже не роки, а десятиліття. А в чому допомагає – це треба подивитись в юридичних... треба запитати або в менеджерів, якщо в нього є... які є контракти і зв'язки з його юридичною компанією. Навмання нічого не можу вам сказати.

– А у справах, пов'язаних з «Приватбанком», не знаєте, чи допомагає він вам чи ні?

– Наскільки мені відомо, по-моєму, ні. Можливо, але не на головних напрямках.

– Скажіть, будь ласка, а чи надавали ви Портнову після його повернення в Україну авто охорони і право проживання в так званому «дебаркадері» в Козині?

– Дивіться, я не знаю щодо «дебаркадера» , у мене немає «дебаркадера».

– Його називають «дебаркадером» «Привата». Там земля записана на людей, пов'язаних з Боголюбовим. На чоловіка його сестри, і так далі. Там структура дуже складна. Офшори.

– Боголюбов займається девелоперським бізнесом, я не знаю, що там на кого записано. Не можу коментувати за Боголюбова.

– Машина охорони з'явилась, яка пов'язана з вашими структурами, у Портнова, коли він повернувся. Далі там – «дебаркадер». І ми розуміємо, що він певну серйозну роль відіграє для вас. А у самого Портнова також є певний імідж, пов'язаний у суддівській владі. Ми намагаємось зрозуміти, чи допомагає він вам ефективно в якихось судових питаннях, тому що група «Приват» і ви, особисто, дуже сильні позиції маєте в судах. І взамін ви йому гарантуєте якісь безпекові речі і так далі.

– Це називається «конспірологія». Жодного зв'язку немає. Є окремі факти, наприклад, якщо Портнова компанія надає мені юридичні послуги, – то це платна послуга, за неї розраховуються грошима. Якщо Портнову потрібна охорона, то він може звернутись до однієї з компаній, яка має, можливо, до мене відношення або яку я можу порекомендувати. Але, наскільки я знаю, він впорався з подібними питаннями якось сам. Він до мене жодного разу не звертався з подібним проханням.

Таємні нічні зустрічі у будинку на Грушевського?

Ввечері 2 грудня знімальна група «Схем» помітила, як з бокових воріт Офісу президента виїхав кортеж Володимира Зеленського та попрямував на вулицю Грушевського, після чого повернув до Маріїнського парку та заїхав на територію будинку, що розташовується біля нього.

Саме у ньому зараз мешкає президент України Володимир Зеленський. І саме тут, схоже, іноді відбуваються таємні нічні зустрічі.

Наприклад, 31 жовтня із офісу Ігоря Коломойського виїхав мікроавтобус «Мерседес» та попрямував саме сюди: після заїзду на територію він одразу заїхав у підземний паркінг.

На території будинку «Схеми» також помітили автівки, якими користуються перший помічник Зеленського Сергій Шефір та ще один помічник президента Андрій Єрмак.

Довкола будинку при цьому чатували співробітники управління державної охорони.

О 00:39 із під’їзду вийшов охоронець, попрямував до автівки, якою користується помічник президента Єрмак, і авто заїхало до підземного паркінгу та фактично одразу залишило територію будинку.

Знімальна група «Схем» попрямувала за ним, але «Тойота кемрі» спочатку зманеврувала, наче планувала заїхати до Верховної Ради, але вже за мить обігнала авто «Схем» на перехресті і рушила в сторону Офісу президента.

Набравши швидкість, автівка проїхала на червоне світло, виїхала на повороті на зустрічну смугу і зникла.

А вже за декілька хвилин «Тойота кемрі», якою користується Єрмак, повернулася на територію будинку.

О 2:08 з території будинку майже одночасно виїхали Андрій Єрмак та Сергій Шефір.

Цього разу «Схеми» поїхали за автівкою, якою користується Шефір і зафіксували, що вона заїхала до котеджного містечка, де мешкає перший помічник президента.

За три дні до цього авто першого помічника президента вночі відвідувало офіс олігарха Коломойського. Тоді Сергій Шефір визнав, що приїжджав до Коломойського, але Коломойський заперечив, що Шефір приїжджав до нього.

«Наскільки нам відомо, сьогодні найефективніша комунікація між Коломойським і Зеленським здійснюється зараз через першого помічника Сергія Шефіра. Вони комунікують. Ви в своєму сюжеті показували, як Шефір приїжджав до офісу Коломойського», – говорить Севгіль Мусаєва.

У 2018 році «Схемам» вдалося зафіксувати, як майбутній президент Зеленський разом з майбутнім першим помічником президента Шефіром прилітали у Женеву на святкування ювілею Коломойського. Але тоді журналісти ще не змогли Шефіра розпізнати.

Активність біля будинку, де мешкає президент, «Схеми» помітили і в ніч на 15 листопада. Спершу о 1:00 побачили, що чатують співробітники управління державної охорони.

О 2:09 закриту територію будинку залишило авто, яким користується помічник президента Зеленського Андрій Єрмак. Одночасно з ним знову виїхала машина, якою користується перший помічник президента Сергій Шефір.

За чотири хвилини після Єрмака та Шефіра з паркінгу будинку виїхав вже знайомий мікроавтобус «Мерседес віано».

Цього разу знімальна група «Схем» попрямувала за мікроавтобусом і зафіксувала, як за кілька хвилин він заїхав на закриту територію будинку, де мешкає Ігор Коломойський.

Охоронець помітив авто журналістів і почав світити у нього ліхтарем.

Але знімальна група встигла зафіксувати, що світло у вікнах будинку спочатку не горіло, але вже за 5 хвилин в одному з вікон воно з‘явилось.

Зафіксували «Схеми» також ще один епізод. 19 жовтня.

У той день о 1:03 ночі із закритої території будинку, де мешкає президент Зеленський, виїхала «Шкода суперб». Автівка повернула у напрямку будинку, де мешкає Ігор Коломойський.

Від «Шкоди» автомобіль «Схем» відділяло червоне світло світлофора.

За дві хвилини по цьому знімальна група приїхала до будинку Ігоря Коломойського та побачила закриті ворота і охоронця.

Зрештою журналісти повернулись до будинку, де мешкає президент. І вже за 5 хвилин побачили, як та сама «Шкода» разом з кортежем олігарха попрямувала у бік офісу Коломойського.

О 02:05 автомобіль заїхав на підземний паркінг.

Це авто «Схеми» неодноразово фіксували і біля офісу Ігоря Коломойського, і біля будинку, де мешкає олігарх, в якому немає сторонніх для Коломойського людей. Адже в одній із квартир зареєстрований його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов, а ще у одній – компанія Дмитра Дубілета, ІТ-директора «Приватбанку» до його націоналізації.

У будинку, де мешкає президент Зеленський, також живуть і найближчі соратники олігарха Коломойського: співвласник студії «Квартал-95» Тімур Міндіч та народний депутат Ігор Палиця.

І авжеж Коломойський тут може відвідувати не лише президента, а й своїх друзів. Але для чого тоді така конспірація?

До того ж, саме ці друзі працюють з Коломойським в одному офісі. Та й, схоже, «Схемам» вдалося зафіксувати, що ці друзі заїжджають додому після того, як в будинку опиняється Коломойський.

15 листопада знімальна група зафіксувала, як «Тойота прадо», якою за інформацією «Схем», користується Тімур Міндіч, заїхала на територію будинку на Грушевського.

«Мерседес Віано», який о другій годині ночі виїде з паркінгу і поїде додому до Коломойського, вже знаходився там, оскільки за наступні дві години він туди не заїжджав.

А кортеж, яким користується Ігор Палиця, заїхав на територію будинку за дві хвилини до того, як виїхав «Мерседес віано» і заїхав додому до Коломойського.

Також «Мерседес Віано», наприклад, міг завозити додому Тімура Міндіча, який мешкає в цьому будинку.

«Схемам» вдалося зафіксувати, що це авто дійсно іноді використовується з такою метою.

Щоправда, Міндіч завжди виходить з авто на вулиці, а не у паркінгу.

Знімальній групі також вдалося зафіксувати, як це авто, наприклад, возить охоронця Коломойського після робочого дня.

Окрім того, журналісти зняли, як Тімур Міндіч їздив разом із Боголюбовим і Коломойським на одному авто.

А ще Міндіча привозило додому «БМВ», яким користується сам Коломойський.

«Схеми» надіслали запит із питанням в Офіс президента, на відповідь чекаємо.

Коломойський, у свою чергу, запевняє: таємних зустрічей з главою держави не було:

– Тобто, ви не використовуєте інші автівки для того, щоб потрапити таємно на паркінг до будинку Грушевського, 9а?

– Ні, у мене немає такої необхідності. Якби мені було потрібно поспілкуватись, чому я не можу приїхати на своєму автомобілі і сказати, що я приїхав до Міндіча? Навіщо мені пересідати в інші машини?

– Для того, щоби не викликати і не провокувати скандал? Ви пам’ятаєте, що і навіть президент на пресконференції, коли я ставив питання про зустрічі із великим бізнесом, він сказав, що незадоволений реакцією суспільства на ту фотографію, коли вони публічно заявили про зустріч з вами.

– То я ж намагаюсь вам пояснити, що я приїхав би. Якби я б на зустріч їхав би з президентом на своїй машині, ну я б йому сказав, що я їхав до Міндича. І є недоказові речі. То навіщо мені, якщо я можу сказати, що приїхав до Міндіча, мені треба – тим більше, на Шабат, – мені треба пересідати з машини на машину. Для кого і з якою метою?

– Для того, щоб у вас було ще більше підстав сказати, що це не ви і ви там не були.

– Та я вам прямо кажу, що приїжджаю на Шабат до Міндіча інколи. Інколи приїжджаю не на Шабат, але це рідко буває. Але до Міндича. Я ніколи не був у Зеленського вдома, ніколи не був у цій квартирі, ніколи з ним не зустрічався.

А ось помічники президента Зеленського Сергій Шефір та Андрій Єрмак заперечили наведену нами інформацію про зустрічі на Грушевського. А Шефір ще й звинуватив «Схеми» у «роботі проти України».

Що в підсумку?

Володимир Зеленський став президентом завдяки медійній підтримці медіахолдингу Ігоря Коломойського, де транслювались проекти студії «Квартал 95».

Під час президентської кампанії до команди Зеленського долучився адвокат Коломойського Андрій Богдан.

Тоді ж Зеленського почав охороняти особистий охоронець Коломойського, а возити – броньоване авто соратника Коломойського і співвласника студії «квартал 95» Тімура Міндіча.

Зараз Ігор Коломойський зацікавлений в тому, щоб повернути собі націоналізований у 2016 році «Приватбанк» чи принаймні отримати відшкодування за націоналізацію.

І в цьому Коломойському можуть допомогти суди.

«У 2016 році «Приватбанк» було націоналізовано і платники податків фактично врятували банк, – розповідає Андрій Яніцький. – Держава внесла боргові папери вартістю 5,5 мільярдів доларів в капітал банку. Ці гроші хтось має компенсувати. Або суд визнає, що держава вчинила неправильно, і фактично ми з вами заплатили за це. Тоді має бути покараний хтось із чиновників. Або, як стверджує національний банк і держава, ці гроші вивели колишні топ-менеджери або навіть власники банку. І відповідно всі чекають на рішення суду».

За тиждень Верховна Рада знову розглядатиме питання щодо скасування націоналізації «Приватбанку». Це резонансне рішення за позовом Ігоря Коломойського ухвалив у квітні цього року Окружний адмінсуд, визнавши незаконною націоналізацію фінустанови. Держава тоді не погодилась із таким суддівським вердиктом і пішла в апеляцію.

«Зараз так співпало, що 19 грудня буде розглядатися в апеляційній інстанції в Господарському суді в Україні справа по націоналізації банку. Там в першій інстанції переміг Коломойський. Який доводив, що банк було націоналізовано неправильно, а 10 січня наступного року починається розгляд в Лондоні. Фактично там перемагає, скоріше, сторона держави, державного «Приватбанку», яка стверджує, що Коломойський причетний до виведення коштів з банку, – пояснює Андрій Яніцький. – Наскільки я знаю, Лондон не буде брати до уваги рішення в Україні, але тут є така тонкість, що позов в Лондон подавав державний «Приватбанк». Відповідно, якщо Коломойському вдастся встановити контроль над державним «Приватбанком», то він може принаймні впливати на позицію позивача, тобто, він зможе грати з двох боків цієї шахової дошки. І мені здається він цього прагне».

«Коломойський є подразником для всіх, і в тому числі для західних донорів сьогодні, – додає головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва. – Якщо говорити, наприклад, про співробітництво з МВФ. Перше питання, яке задають Зеленському, коли до нього приходять західні дипломати, чи керівники місії Міжнародного валютного фонду, чи до прем’єра гончарука, цікавить питання впливу Коломойського на енергетичну галузь, а також питання «Приватбанку» – чи буде повернуто «Приватбанк», чи є така вірогідність, і це питання є одним із найголовніших. Саме «Приватбанк» і вплив Коломойського, і наскільки він має цей вплив».

Водночас, сам олігарх наполягає, що на Зеленського він не впливає і не планує.

– Які наразі у вас стосунки з президентом Зеленським? Скільки разів ви бачились з того моменту, коли Зеленський став президентом?

– Один раз, наскільки я пам’ятаю.

– Ну, тоді коли в Офісі президента було опубліковано фото.

– Так, в Адміністрації (тепер це Офіс президента – ред.)

– А які наразі у вас стосунки з президентом Зеленським? Як часто ви спілкуєтесь?

– Так, нічого не змінилося. Рідко, інколи, може, якусь смску, комікс якийсь надішлю.

– А чи є у вас люди, які виконують функцію комунікаторів між вами і президентом Зеленським?

– Ні, у нас з президентом Зеленським немає інтересів, які перетинаються. Ми ніяк не пов’язані.

– Я маю на увазі: чи є люди в оточенні президента, які можуть донести ваші позиції до президента? Або повпливати?

– У мене немає жодних позицій, які мені необхідно донести до президента.

Останні два роки до перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах Ігор Коломойський жив у Швейцарії, а згодом в Ізраїлі та не прилітав в Україну. Ще за місяць до обрання Зеленського президентом «Схеми» під час інтерв’ю із Коломойським в Ізраїлі поцікавилися в нього про їхні стосунки та про те, який він матиме вплив на Зеленського у разі його обрання главою держави. Тоді олігарх відповів так:

– Ви плануєте радити або впливати на Зеленського?

– Якщо він вважатиме за потрібне в мене щось спитати, я звісно ж, можу дати йому пораду – якщо в нього буде така необхідність.

Також він додав, що не планував впливати на призначення: «У мене немає таких планів. Ми маємо бути чесними перед собою. Якщо ми прагнемо перезавантаження – воно має бути в усьому. І варто починати із себе».

Ігор Коломойський повернувся в Україну вже після перемоги Зеленського. І тоді «Схеми» вдруге поцікавились в олігарха про можливу взаємодію із обраним президентом.

Президент Зеленський і його команда обіцяли зробити відносини з олігархами публічними.

За півроку президентства Зеленського Офіс президента лише одного разу звітував про зустріч глави держави з Коломойським.

А от чи має суспільство знати, що для таємних зустрічей з президентом олігарху достатньо лише скористатися ліфтом або сходами у цьому будинку, і ніхто, окрім сусідів, або тих, хто має доступ до камер спостереження будинку, про це ніколи не дізнається. Або майже ніколи.