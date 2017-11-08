Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
08 Листопад 2017, Київ 17:50
Новини | Економіка

НБУ оскаржує рішення суду, який зобов’язав «Приватбанк» повернути сім’ї Суркісів понад мільярд гривень

Національний банк України оскаржує рішення суду, який зобов’язав «Приватбанк» повернути сім’ї Суркісів 1,05 мільярда гривень, 266,2 тисячі доларів і 7,8 тисячі євро.

Як повідомили Радіо Свобода у прес-службі регулятора, НБУ подав касаційну скаргу до Вищого адміністративного суду і просить суд зупинити виконання цього рішення до вирішення спору в касаційній інстанції.

«Ми вважаємо, що суди першої та апеляційної інстанції порушили процесуальне законодавство, проігнорували надані докази у справі та винесли неправосудне рішення. На даний момент вивчається можливість звернутись з цього приводу до Вищої ради правосуддя», – йдеться у заяві НБУ.

За даними ЗМІ, у грудні 2016 року Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження за позовом сім’ї Суркісів: Ігоря, Григорія, Рахміль (батько Ігоря й Григорія), Марини (дочка Ігоря), Світлани (дочка Григорія) Суркісів й Поліни Ковалик (дружина Григорія), вони просили скасувати рішення НБУ №105 від 13 грудня 2016 року, яким вони були визнані інсайдерами «Приватбанку».

17 травня Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив позов родини Суркісів щодо оскарження пов’язаності та стягнення коштів з «Приватбанку» загальною сумою в 1,05 мільярда гривень, 266,2 тисячі доларів США і 7,8 тисячі євро.

Київський апеляційний адміністративний суд 6 листопада відхилив апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції.

У грудні минулого року уряд схвалив рішення націоналізувати «Приватбанк». У Нацбанку наголошують, що під час входження держави в капітал «Приватбанку» кошти пов’язаних з банком осіб були конвертовані у капітал банку (процедура bail-in), тобто ці кошти внесли в капітал банку для зменшення витрат держави на порятунок фінансової установи.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG