Мінфін збирається продати «Приватбанк» упродовж трьох років

Україна збирається продати «Приватбанк» упродовж трьох років, повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова в інтерв’ю «Новому времени».

«Для «Приватбанку» у нас стоїть задача за три роки здійснити повний вихід держави з капіталу. Але щоби комусь щось продати, треба, щоби хтось це купував», – сказала Маркарова.

Вона наголосила, що «ціна завжди пов’язана з ризиком».

«Нам необхідно дійти до вирішення деяких актуальних судових позовів. Будь-який інвестор, особливо в такі активи, як банк, буде оцінювати не тільки економічну і фінансову ситуацію в країні загалом і показники банку (а вони гарні, і це дуже хороший кейс, який показує, що при правильному менеджменті, незалежній наглядовій раді і спільній роботі можна суттєво покращувати позицію на ринку), але й додаткові ризики. І оцінка цих ризиків також залежатиме від загальної ситуації в країні», – заявила Маркарова.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень.

Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Коломойський назвав «маячнею» опубліковані Національним банком України дані.