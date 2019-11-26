Зеленський має чіткий аргумент проти Коломойського (огляд преси)

МВФ вимагає закону, який би заборонив повертати «Приватбанк» Ігорю Коломойському. Останній обіцяє захопити фінустанову силою, стверджує газета «Україна молода». Видання пише, що близький до нової української влади олігарх Ігор Коломойський таки всерйоз планує «повернути» собі «Приватбанк». Підготовча робота для цього ведеться доволі активно, причому таємниць зі своїх приготувань Коломойський робити не хоче.

Тим часом влада в особі президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Олексія Гончарука, хоче вона цього чи не хоче, мусить старанно протидіяти намірам бізнесмена. Адже саме таку умову – жодних спроб повернути «Приват» колишнім власникам – поставив перед нею Міжнародний валютний фонд. Від МВФ влада залежна, від Коломойського також.

Як Зе-команда шукатиме вихід із глухого кута, можна буде побачити вже найближчим часом. Докладніше йдеться в статті «Олігархічний штурм».

Пише про МВФ, «Приватбанк» та Коломойського і «Газета по-українськи». Експерт видання економіст Андрій Новак наголошує, що народні депутати повинні швидко розробити потрібний документ щодо неможливості повернення «Приватбанку» і проголосувати. Інакше співпраця з МВФ може завершитися. Це означатиме економічну катастрофу, – попереджає економіст.

Важливі навіть не транші МВФ. На нього орієнтуються інші інвестори та кредитори. Мовляв, із державою можна мати справу. Зараз для всього світу Україна – це держава, де тривають воєнні дії. Вкладати гроші в яку ризиковано. Така ультимативна вимога Фонду розв’язує президентові Зеленському руки у протистоянні з Коломойським. Має чіткий аргумент, зазначає експерт.

Меру Львова Андрію Садовому вручили підозру у зловживанні владою. «Газета по-українськи» коментує ситуацію у статті «Іде підготовка до місцевих виборів. Садовий дратував неслухняною поведінкою».

Експерт видання політолог Віктор Небоженко вважає, що команді президента у Львові потрібна своя людина. А Садовий не вельми лояльний до президента Володимира Зеленського, як і мер Києва Віталій Кличко. Загалом, у «Слуги народу» перекіс у бік східних регіонів.

В Одесі чи Кривому Розі у них повне розуміння – з мафією, громадськістю, засобами масової інформації, стверджує експерт. І дуже мало своїх людей у західних областях. Їм потрібен Київ і Львів, де електорат Порошенка і «Голосу».

Українська економіка вже втомилася дивувати людей парадоксами, стверджує газета «Україна молода». Йдеться насамперед про високий курс гривні при падінні виробництва. Втім, «чарівна паличка» у вигляді облігацій внутрішньої державної позики, як пише видання, вже вичерпала свої можливості. Держава все менше і менше виробляє власних товарів.

За даними Держстату, промислове виробництво у жовтні знову скоротилося, – тепер уже на 5%. При падінні виробництва єдиним джерелом валюти залишаються заробітчани. Заголовок статті – «Забути про дешеву гривню?»