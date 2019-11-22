«Зе комбінатор»: як Богдан на держслужбі систематично обходив антикорупційне законодавство

Володимир Зеленський обіцяв українцям «нові обличчя» у владі, а зрештою зробив керівником свого Офісу Андрія Богдана, який до цього працював на державній службі за трьох різних президентів. Та не лише сам факт тривалого перебування у владі Богдана йде врозріз з обіцянками глави держави. Але і те, як він при цьому ставився до українських законів.

Богдан працював Урядовим уповноваженим з питань антикорупції в уряді Азарова – при цьому не припиняючи адвокатської діяльності. Обіймав посаду заступника міністра за Ющенка – і в той же час був керівником приватної адвокатської фірми. Навіть за часів Кучми він був адвокатом – і одночасно помічником судді. Все це було заборонено цілою низкою різних норм: закону про державну службу, антикорупційного законодавства. Того самого, за імплементацію якого сам Богдан і відповідав за часів Януковича. «Схеми» виявили, як Андрій Богдан систематично у різні періоди своєї кар'єри попри заборону суміщав державну службу з іншою діяльністю.

Квітень 2019 року. Напередодні вирішального другого туру президентських виборів Володимир Зеленський нарешті представив свою команду, яка працюватиме з ним в Адміністрації президента. При чому – в ефірі телеканалу «1+1», пов’язаного з олігархом Ігорем Коломойським.

«Це моя команда. Це люди, професійні люди, фахівці, молоді, світлі, розумні люди, які підуть зі мною в Адміністрацію президента», – розповідав Зеленський під час прямого етеру програми «Право на владу» 18 квітня.

Утім, тоді серед членів команди майбутнього президента у студії не виявилося людини, яка незабаром стане другою за впливовістю в країні. Поруч із Зеленським не було Андрія Богдана – майбутнього керівника Офісу президента.

Натомість його журналісти перестріли в той день за лаштунками перед ефіром.

На запитання, чи буде він офіційно представлений в команді Зеленського, Богдан тоді відповів: «Не знаю, якщо запросять». А на уточнення, чи пропонували йому вже якусь посаду або яку він би сам обрав, зазначив: «не знаю, у мене немає таких амбіцій».

Чому ж його не представили в студії? Можливо, тому, що він не був тим «новим обличчям», які кандидат Зеленський обіцяв своїм виборцям?

«Андрій Богдан суперечить тезі, яку використовував Володимир Зеленський під час передвиборчої кампанії про те, що вони – нові політики, нові обличчя, і буде нова команда, – аналізує журналістка видання «The Бабель» Марія Жартовська. – Наскільки ми пам’ятаємо, Андрій Богдан співпрацював з різними командами під час різних періодів і, в тому числі, співпрацював з прем’єр-міністром Миколою Азаровим на той час», – розповідає вона.

Публічно Андрій Богдан уперше з’явився поруч із Володимиром Зеленським лише через три дні після презентації на каналі «1+1» – уже під час оголошення результатів екзит-полу.

Тоді Андрій Богдан вийшов на сцену з подружжям Зеленських та їхнім найближчим оточенням.

Андрій Богдан: сюрприз для виборців

Попри те, що Зеленський протягом майже всієї передвиборчої кампанії публічно не представляв Богдана як частину своєї команди – у ЗМІ ще навесні заговорили про нього та його зв’язок з олігархом Ігорем Коломойським.

Так, наприклад, у квітні служба BBC писала про нього так: «Адвоката Андрія Богдана називають «неформальним керівником» штабу Зеленського і «куратором» від бізнесмена Ігоря Коломойського, інтереси якого він захищає».

Про зв’язок із Богданом говорив і сам олігарх Ігор Коломойський. У коментарі «Схемам» він відзначив, що юридичний радник штабу Зеленського Андрій Богдан – його «особистий адвокат».

Журналістка «The Бабель» Марія Жартовська вважає, це – ще одна причина, чому Зеленський не поспішав представляти Богдана публіці.

«Те, що Андрій Богдан був адвокатом Коломойського, свого часу могло бути тим фактором, чому його не показували під час передвиборчої кампанії задля того, щоб не давати опонентам робити такі висновки і намагатися якимось чином підловити на цьому», – відзначає журналістка.

Утім, досліджуючи професійне минуле Андрія Богдана, «Схеми» звернули увагу на одну цікаву обставину, яка може красномовно свідчити про його ставлення до необхідності дотримуватись українських законів.

Так, сумісництво посад попри заборони – характерна особливість Андрія Богдана, яка простежується протягом всієї його кар’єри як державного посадовця.

Богдан: заступник міністра & керівник приватної фірми & помічник нардепа Портнова

14 грудня 2007 року.

Андрій Богдан став помічником на громадських засадах на той момент народного депутата Андрія Портнова. Того ж Портнова, який згодом буде радником президента Януковича та одним із керівників його Адміністрації під час протестів на Євромайдані.

В одному з інтерв’ю сам Портнов також підтвердив, що Богдан певний час значився його помічником.

«Богдан не був співробітником. Він значився кілька тижнів помічником у мене. Інколи потрібно було, щоб переміститися з однієї посади на іншу – потрібно було бути помічником депутата, і далі людина кудись стартувала. Тому, якщо ви зараз поставите питання будь-якому колишньому депутату Ради, чому в нього той чи інший помічник працював, вам у 99% випадків ніхто не згадає. Значить, кудись переходив на якусь іншу роботу. Але так, щоб він у мене був моїм помічником і реально мені допомагав – такого ніколи не було», – розповів він.

Дійсно, через 15 днів після того, як Андрій Богдан став помічником депутата Портнова, його призначають заступником міністра юстиції України. Понад рік він буде на громадських засадах працювати помічником депутата Портнова і заступником міністра юстиції одночасно.

В той час міністром юстиції був Микола Оніщук.

– Чи можна було працювати заступником міністра юстиції і помічником народного депутата? – запитали у нього «Схеми».

– Звісна річ, поєднувати закон забороняє державним службовцям – поєднувати оплачувану роботу. Що стосується громадських засад – мені здається, що тут таких імперативних вимог, які б це забороняли робити, немає. Можливо, є етична проблема, яка пов’язана з тим, що виконавча влада і законодавча влада є відокремленими і таке поєднання, мені видається, не є бажаним. І взагалі з етичної точки зору я цього не підтримую.

Сам Андрій Портнов згадуючи про Богдана, говорить про нього як про бізнесмена.

«Він – бізнесмен. А в нас, як і в будь-якому...В бізнес-світі, у юридичному бізнес-світі всі один-одного знають. Богдан був самостійною юридичною одиницею. У нього була своя компанія. Вона хоч і називається «Пукшин і партнери» – там, скажімо так, Пукшин десь там на якомусь не першому плані. А він управляв увесь час цим бізнесом», – пояснював Портнов в інтерв’ю.

14 січня 2008 року Андрій Богдан поставив підпис, що ознайомлений з усіма обмеженнями на держслужбі. Зокрема, і з тим, що він «не має права займатися підприємницькою діяльністю, виконувати роботу на умовах сумісництва. Не може входити до складу правління, в тому числі… об’єднань».

Водночас протягом майже двох місяців після призначення на посаду заступника міністра юстиції Богдан буде зазначений як керівник об’єднання «Адвокатська фірма «Юридичні радники» – відповідно до реєстру юридичних осіб.

Юрист Богдан Боровик вважає це порушенням норм декількох законів.

«Він одночасно був заступником міністра юстиції, керівником адвокатського об’єднання і чинним адвокатом, який не зупинив свою діяльність. Відповідно були порушені норми закону про адвокатуру, державну службу і про боротьбу з корупцією. За таке порушення передбачена відповідальність – за всіма цими законами. З точки зору закону про адвокатуру – це дисциплінарна відповідальність. Дисциплінарна відповідальність адвоката може бути у вигляді попередження, зупинення чи припинення адвокатської діяльності», – пояснює Боровик.

Такої ж думки дотримується й інший юрист Денис Свириденко.

«Законом про боротьбу з корупцією були встановлені так звані спеціальні обмеження – це ті обмеження, які забороняли якраз займатися роботою за сумісництвом. І якщо особа порушувала ці вимоги – це означає, що це порушення цього закону, за яке передбачена відповідальність», – відзначає він.

Але це ще не все. Андрій Богдан, до того ж, залишався адвокатом – він не зупинив своєї адвокатської діяльності впродовж усього терміну перебування на посаді заступника міністра юстиції.

«Схеми» також поцікавились у колишнього міністра юстиції Миколи Оніщука, чи вважає він таке сумісництво можливим?

– А чи можна працювати заступником міністра юстиції та бути адвокатом?

– Ні, це неможливо, оскільки адвокат представляє інтереси насамперед громадян у судах. Таке поєднання з професійної етичної точки зору і навіть юридичної є неможливим. Це виключається. Мені такі факти невідомі. І звернень до мене, як до міністра в той час не було, в тому числі – до кваліфікаційно-дисциплінарних органів адвокатури.

Андрій Богдан був незмінний у своїх підходах щодо сумісництва.

Богдан: помічник судді & адвокат

У біографії Богдана, наданій «Схемам» Офісом президента у відповідь на запит, зазначено, що він протягом трьох років, починаючи з 2001-го, працював як «адвокат Київського апеляційного господарського суду».

Утім, на сайті Офісу президента вказана кардинально інша його робота в цей час – там говориться, що він у той час працював як помічник судді.

То ким же зрештою працював в той час Андрій Богдан – помічником судді чи адвокатом? Адже на той момент помічнику судді було прямо заборонено працювати адвокатом.

«Він не міг бути прийнятий до суду з чинним адвокатським свідоцтвом, – наполягає заступник голови Національної асоціації адвокатів України, ради адвокатів України Валентин Гвоздій. – Я точно вам гарантую, що канцелярія суду і кадри судові вимагали вимоги щодо несумісності. Хоч вони були встановлені їхнім законом. А нашим було просто вказано на той час, що адвокат не може працювати. Розумієте, не могла людина не зупинивши, працювати в суді».

Утім, у реєстрі адвокатів зазначено, що Андрій Богдан в цей час не зупиняв адвокатської діяльності. У цьому на власні очі переконався і Валентин Гвоздій: «Записи, які здійснювалися про припинення-зупинення – от ви бачите: 12-тий рік, 14-тий, 19-тий – це в публічному доступі є».

Чи працював нинішній очільник офісу президента в той самий час ще й помічником судді?

Знімальна група «Схем» відвідала архів Північного апеляційного господарського суду Києва, щоб знайти більше інформації.

Раніше він називався Київський апеляційний господарський суд – і саме там працював починаючи з 2001 року по 2004-й Богдан Андрій Йосипович.

Так само, як і перед вступом на посаду заступника міністра юстиції, перед тим, як стати помічником судді Андрій Богдан поставив свій підпис під антикорупційними обмеженнями. Зокрема – і щодо заборони сумісництва.

Водночас, як відзначила прессекретарка Північного апеляційного госпсуду Києва Аліна Дронова, в особовій справі Богдана немає відомостей про припинення ним адвокатської діяльності.

– Все, що стосується Богдана Андрія: присяга державного службовця - також завірена копія, попередження про спеціальні обмеження, встановлені законом про державну службу і про протидію корупції в тій редакції...

– Чітко зазначено про те, що він не може виконувати роботи на умовах сумісництва. Чи є такі документи в його особовій справі Богдана Андрія щодо того, що він призупинив діяльність адвоката? У той час, коли претендував на цю роботу?

– Відповідно до повідомлення відділу управління персоналом Північного апеляційного господарського суду в особовій справі Андрія Богдана немає відомостей щодо припинення його адвокатської діяльності. А також відсутні відомості щодо зайняття ним адвокатською діяльністю.

Валентин Гвоздій переконує, що й за старим законом адвокат не міг працювати в суді.

«Діяв старий закон про адвокатуру, – відзначає він. – Відповідно до цього закону адвокат не може працювати і перераховується де – в суді, в прокуратурі, в нотаріаті. Витікає з логіки цього нормативного документу, що така особа повинна була подати заяву, що «прошу зупинити мою діяльність». Такі зупинення відбувались дуже часто».

Отже, кілька років помічник судді залишався адвокатом, маючи статус державного службовця.

Попри те, що Андрій Богдан неодноразово заплющував очі на антикорупційне законодавство на різних державних посадах – за президента Януковича він став головною людиною, яка мала боротися із корупцією.

Адже він був не лише заступником міністра юстиції, а й уповноваженим з антикорупційної діяльності. Але і у ці роки – 2010-2011-му – він не зупинив свою адвокатську діяльність.

А що Зеленський?

За оцінкою викритих фактів з професійної біографії Андрія Богдана «Схеми» звернулися до його безпосереднього керівника – президента Володимира Зеленського.

У публічних реєстрах Андрій Богдан залишався адвокатом і працював на державній службі. Тобто, це було сумісництвом, що було порушенням.

Зрештою, Зеленський припустив, що в тому «було щось неправильно» – утім, утримався від оцінок.

– Значить, було щось неправильно. Куди дивилася влада?

– Як ви оцінюєте це?

– А що тут оцінювати? У нас люди в Україні самі знаєте, як живуть.

Перед виборами Володимир Зеленський неодноразово обіцяв привести до влади «нові обличчя» – людей без попереднього політичного досвіду, але «професійних» і «чесних». Та чи справді Андрій Богдан – «нове обличчя» в політиці для Володимира Зеленського?

Чи прийнятно для нового українського президента мати керівником його офісу людину, яка легко могла обходити закони, коли перебувала на різних державних посадах? Бути одночасно адвокатом та працювати помічником судді, бути одночасно заступником міністра юстиції і продовжувати керувати приватною юридичною фірмою та залишатися ще й адвокатом?

«Схеми» надіслали листа на ім’я президента та керівника його офісу з проханням про інтерв’ю за два тижні до етеру. Відповіді поки так і не отримали.

P.S. Кореспондент «ТСН» Андрій Богдан?

Під час підготовки цього матеріалу «Схемам» дізнались про ще одну раніше невідому сторінку біографії другої за впливовістю людини в країні.

Як з’ясували журналісти, 6 лютого 2019-го року, у розпал передвиборчої кампанії з обрання президента України, «Телевізійна служба новин «1+1» попросила акредитувати Богдана Андрія Йосиповича до Центральної виборчої комісії. Саме його прізвище було вказане першим у переліку з 15-х журналістів «ТСН» на акредитацію.

У відповідь у Центрвиборчкомі підтвердили, що розпорядженням голови комісії Богдан дійсно був акредитований від ТСН.

Утім, «Схемам» не вдалося розшукати матеріалів Андрія Богдана на офіційному сайті телеканалу «1+1» – як кореспондента. Водночас, там знайшлося відео про самого Андрія Богдана за 2018 рік – як кандидата в народні депутати.

У березні 2018 року ТСН присвятили декілька матеріалів його судовій тяганині за мандат народного депутата.



Чим же займався кореспондент Андрій Богдан на «1+1»?

Імовірно, про це мав би знати народний депутат Олександр Ткаченко, який в передвиборчий період очолював телеканал.

– Ви всіх журналістів в ТСН знали в обличчя?

– Не всіх.

– А от такого журналіста, як Андрій Богдан, пригадуєте?

– Андрій Богдан? Не дуже…

– Йосипович.

– Йосипович? Той, який цей?

– Той, який представляв телеканал «1+1».

Пригадати, чим же Богдан займався на «1+1» Олександр Ткаченко так і не зміг, натомість припустив, що той справді міг бути кореспондентом – позаштатним.

– Можливо, він певний час працював позаштатним кореспондентом. Можливо, і таке було – але я ж кажу, я не всіх знав.

– А які матеріали він випускав?

– Очевидно, контроверсійні, тому що якщо ми подивимось – це було під час передвиборчої кампанії.

– А його брали позаштатно працювати в той час, коли...

– Знаєте, я не слідкую за всіма, кого ми беремо позаштатно.

Навіщо була потрібна акредитація в ЦВК для Андрія Богдана?

«Схеми» звернулися до колег з «1+1» з офіційним листом із запитаннями.

Такий документ – це пропуск на той момент в державне приміщення Центрвиборчкому. Чи скористався цим правом Богдан і з якою саме метою – достеменно невідомо.