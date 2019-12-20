«Ніяких секвестрів»: Маркарова розповіла про причини недовиконання бюджету

Бюджет України на 2019 рік дещо не виконується по доходах, проте про критичний дефіцит не йдеться, розповіла міністерка фінансів Юлія Маркарова під час години запитань до уряду у Верховній Раді 20 грудня.

«Щодо 11 місяців 2019 року – очевидно, є фактори, ми це всі бачимо і звітуємо постійно по закінченню кожного місяця, які вплинули, напевно, на невиконання по доходах. Однак це недовиконання, хочу одразу сказати, є повністю контрольованим, не вимагає ніяких секвестрів чи інших складних слів, якими останні декілька днів з телевізорів намагаються трішки додати паніки», – запевнила вона.

Голова Міністерства фінансів розповіла, що недовиконання бюджету пов’язано передусім із:

пільгами на ввезення обладнання для альтернативної енергетики, яку ухвалили наприкінці 2018 року вже після ухвалення бюджету (за оцінкою Маркарової, пільга обійшлася в 9 мільярдів неотриманих надходжень)

посилення гривні вище за курс, закладений у бюджеті (близько 29 гривень за долар), яке знизило митні надходження

зниження цін на газ, яке є «позитивним трендом», але також знизило обсяг митних платежів

«Сумарно всі ці фактори вплинули на те, що по митних платежах було недовиконання. Є ще інша низка податків, за якими було недовиконання. Це рентна плата за видобуток вуглеводнів, за якою в результаті цьогоріч близько 11 мільярдів недоотримано, і акциз вироблених товарів. Ми всі знаємо, яка велика проблема в нас є з підакцизними товарами: сигарети, тютюнові вироби та алкоголь. Це ті податки, які було недоотримано», – підсумувала Маркарова.

Водночас вона вказала на перевиконання окремих статей доходу, в тому числі податків на доходи підприємств.

Крім того, міністерка вказала на недоотримання частини дивідендів від державних компаній і закликала їх погасити заборгованості до кінця року.

Головним пріоритетом бюджетного процесу на 2020 рік вона назвала «правильне планування».

«До 15 лютого – всі паспорти бюджетних програм порядків використання коштів, до 15 лютого всі повинні дуже уважно подивитися, на що вони планують витрачати кошти, які вони показники ефективності закладають, тому що насправді історія про те, що ми за п'ять, сім, 10 днів до кінця року раптом починаємо змінювати, на що хочемо витратити - це неправильна історія. Бюджет повинен виконуватися саме так, як він закладений. Якщо за якимись статтями є економія, це не значить, що її треба використати на будь-що, включаючи закупівлю канцелярських товарів на рік вперед», – зазначила урядовиця.

Попри невелике, але «суттєве» для уряду невиконання бюджету, Маркарова пообіцяла, що всі «важливі» бюджетні видатки (в тому числі деякі незахищені) будуть затверджені.

13 грудня Рахункова палата повідомила, що план надходжень до бюджету за період з січня по листопад 2019 року не виконаний на 5,3%, тобто 66 мільярдів гривень.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2020 рік 11 грудня.