«Україна готова до ринку землі» – заступник міністра

Гості програми «Ваша Свобода»: Олексій Мушак, радник прем’єр-міністра України; Володимир Кабаченко, народний депутат України («Батьківщина»), секретар Комітету з антикорупційної політики; Тарас Висоцький, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Інна Кузнецова: Цього тижня Верховна Рада мала розглянути у другому читанні проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення». Поки вносяться поправки, під Верховною Радою вже другий день тривають протести.

Пане Кабаченко, як ви вважаєте, чи будуть цього тижня розглядатися законопроєкти?

Цього тижня у жодному разі законопроєкт не може бути внесений до стін Верховної Ради

Володимир Кабаченко: Цього тижня у жодному разі законопроєкт не може бути внесений до стін Верховної Ради. Учора було засідання аграрного комітету. Розглянули аж одну правку з 4 тисяч! Кажуть, що кількість правок з 4 тисяч зменшили до 3 тисяч. Навіть якщо комітет засідав би по 8, 10, 15 годин на добу, то йому знадобилося б щонайменше від 2-х до 4 тижнів, щоб опрацювати всі правки, внесені до законопроєкту. А є ще діючий регламент, який говорить про те, що після того, як комітет затвердив законопроєкт, він роздруковується, роздається нардепам, у нардепів є 10 днів, щоб його опрацювати. Після чого законопроєкт вноситься до стін Верховної Ради.

– Пане Мушак, як ви вважаєте, завтра буде у залу винесений законопроєкт?

Олексій Мушак: Для того, щоб було винесено в залу (законопроєкт про продаж землі – ред.), треба мати політичне рішення. Згідно із регламентом, воно могло би бути зроблене, тому що в комітеті немає норми, що кожна правка окремо може розглядатися, окремо може голосуватися. Насправді їх можна об’єднати. Багато правок «порізали», тому що вони не стосуються суті закону.

Іноземці не будуть допущені у будь-якому форматі до майбутнього ринку землі. Це буде вирішуватися на референдумі

Узгодили з комітетом те, що іноземці не будуть допущені у будь-якому форматі до майбутнього ринку землі. Це буде вирішуватися на референдумі. Під іноземцями треба чітко розуміти, що це українська компанія, яка живе за українськими законами, платить податки в Україні, але там є акціонер... іноземні кошти. Під це обмеження підпадають практично всі агрохолдинги України. Третя складова – концентрацію землі в одних руках значно зменшили. Попередня норма була 200 тисяч, ще вчора було 20 тисяч, зараз – 10 тисяч. Для України це є мізерна цифра, тому що Україна має нереально великі земельні масиви.

Четверта позиція – це те, що стосується так званих спекуляцій. Перепродаж землі в перші роки після проведення земельної реформи буде обкладатися додатковими податками.

І п’ята складова – це підтримка малих фермерів. На наступний рік стільки грошей заплановано, що, враховуючи вже всі обмеження, які ми наклали на ринок землі, ціна буде невисока, тому аграрії, скоріш за все, не виберуть всю ту підтримку, яка на наступний рік запланована.

Усі будинки народних депутатів, в принципі, побудовані на сільськогосподарській землі

Кожен за свій ринок землі бореться. ...Земля у Польщі гірша, ніж в Україні, але в 5 разів більше коштує. Зробіть, щоб, як у Польщі коштувала. Зараз перемагає модель, коли ринок заточується під так званих «аграріїв». Які б поступки не були зроблені, все рівно не будуть ні «Батьківщина», ні ОПЗЖ, ні, на жаль, «Європейська солідарність» голосувати за цю реформу з політичних причин.

Земля продається і купується. Сільськогосподарська земля (страшно сказати!) 5 мільйонів гектарів можна купити і продати, якщо просто вона «галочку» має в кадастрі, що це для «особистого користування». Усі будинки народних депутатів, в принципі, побудовані на сільськогосподарській землі. Раніше не було біля Києва котеджних містечок.

– Пане Висоцький, ви сьогодні разом із президентом Володимиром Зеленським перебували в селі на Київщині. Там президент розмовляв з фермерами і селянами. У нього запитали про зняття мораторію на продаж землі іноземцям. Пан Зеленський говорив про продаж землі іноземцям тільки через референдум. Закону про референдум немає... Як ви вважаєте, наскільки готова Україна до ринку землі?

Україна готова до ринку землі. Державний кадастр наповнений на рівні середньостатистичного європейського

Тарас Висоцький: Україна готова до ринку землі. Державний кадастр наповнений на рівні середньостатистичного європейського. План наповнення виконується. Цього року додатково – 1 мільйон гектарів внесено. До 1 серпня будуть всі землі сільськогосподарського призначення внесені. Ухвалені два антирейдерські законопроєкти – №1056-1 і №0858, які захистять право власності селян. Вже передбачено у бюджеті кошти. І зрозуміло, як буде функціонувати підтримка малих і середніх виробників. Тут, скоріше, треба обговорювати моральну готовність самого суспільства. До введення ринку землі з 1 жовтня 2020 року країна інфраструктурно готова.

Доступ іноземців обмежений, тому в 2021 році додаткове зростання ВВП буде 0,9%. Аналогічний ефект буде перші 2-3 роки. Потім ефект зростатиме у зв’язку з тим, що після купівлі землі підуть інвестиції у зрошення, садівництво, тваринництво. Тоді ефект становитиме 2-3%. У разі відразу ліберального запровадження цей ефект ми могли би мати відразу.

Наразі в даному форматі, без доступу іноземців і з обмеженою концентрацією землі в одних руках, підтримка ринку є

Норма концентрація землі в одних руках 213 тисяч гектарів, була взята з пропозиції аграрних асоціацій, наданих ще в лютому 2018 року. Після того вона була подана урядом. Пішла дискусія, що це забагато. Як результат, сьогодні було озвучено, що має бути обмеження до 10 тисяч гектарів на першому етапі. Ми провели 17 регіональних форумів, де безпосередньо спілкувалися з людьми. Тому це є також результатом досить національного обговорення. Наразі в даному форматі, без доступу іноземців як такого і з обмеженою концентрацією землі в одних руках, підтримка ринку є. Немає підтримки у певних політичних сил – це так.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Продаж землі. Все що треба знати про земельну реформу

Закон про продаж землі планують прийняти до кінця цього року. Закон вже проголосували у першому читанні, щоправда деякі пункти викликали суперечки навіть у депутатів від «Слуги народу». Це єдина фракція, котра підтримала продаж землі у першому читанні. До голосування у другому читанні депутати подали понад чотири тисячі поправок. Наразі відомо, що найсуперечливіші пункти зазнали змін. Наприклад, українську землю не будуть продавати іноземцям.