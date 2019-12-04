Милованов: за 3 місяці 2020 року ринок землі принесе близько 9 млрд гривень зростання ВВП

За три місяці 2020 року ринок землі принесе близько дев’яти мільярдів гривень додатково зростання валового внутрішнього продукту, повідомив міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

«Нормальна робота ринку землі всього за три місяці наступного року принесе близько 9 мдрд грн додаткового зростання ВВП, за нашими оцінками, що становитиме майже 0,23% до дзеркального зростання, у 2021 році таке зростання очікується на рівні додаткових 30 млрд грн (плюс 0,83% зростання ВВП)», – сказав Милованов під час парламентських слухань щодо земельної реформи.

Він зазначив, що 4 грудня Кабінет міністрів затвердив порядок надання кредитів для купівлі землі фермерам.

13 листопада Верховна Рада в першому читанні підтримала проєкт закону про ринок землі сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року.

Мораторій на продаж землі запроваджений у 2001 році. Його дія має завершитися 1 січня 2020 року, якщо Верховна Рада знову його не продовжить.

Відкриття ринку землі підтримують західні організації, зокрема Міжнародний валютний фонд та Європейський суд із прав людини. Продаж сільськогосподарської землі в Україні наразі офіційно заборонений.