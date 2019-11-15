Експерти: відкриття ринку землі – крок у правильному напрямку

Відкриття ринку сільгоспугідь в Україні матиме позитивний вплив, насамперед на аграрний сектор, вважає економіст Андерс Ослунд.

«Коли ви дозволяєте продаж землі сільгосппризначення, то це означає, що вона може бути заставою для банківських кредитів. Я очікую, що кредитування сільського господарства значно зросте. Це позитивно позначиться і на банківській системі, ми побачимо більше інвестицій, аграрний сектор буде зростати», – сказав він в інтерв’ю «Голосові Америки».

За оцінкою експерта, українська економіка відчує позитивний ефект від запровадження відкритого ринку землі майже миттєво.

«Економіка може зрости додатково на 2%. Ефект спостерігатиметься в усіх сферах, що дотичні до сільського господарства: виробництві добрив, пестицидів, селекції насіннєвого матеріалу, виробництві сільгосптехніки. Ну, і, відповідно, зростуть обсяги переробки», – прогнозує Ослунд .

Із ним погоджується президент Американсько-української ділової ради Морґан Вільямз. «Запровадження справжнього ринку землі критично важливе для України. Треба ухвалювати закон і починати працювати, бо ми чекали цього понад 20 років. Нині процес почався, і це гарний старт. Треба ухвалювати закон у цілому, чекати більше не можна», – каже він.

Вільямз також вважає, що відкриття ринку землі матиме довготривалий позитивний вплив на суміжні галузі економіки. «Ми побачимо ефект у різних сферах. Кредитування під заставу землі матиме величезний вплив протягом багатьох років. Зросте експорт зерна – ми побачимо додатковий притік у країну валюти. Це матиме колосальний вплив на економіку протягом наступних п’яти років», – сказав експерт в інтерв’ю «Голосові Америки».

У Еріка Ґонца, менеджера програм Євразії у «Центрі міжнародного приватного підприємництва», нинішнє законодавство щодо продажу землі викликає запитання.

«Я особисто маю питання до розмірів, які дозволено продавати у нинішньому законодавстві. 200 тисяч гектарів – це дуже багато, – зауважує Ґонц. – Це дві з половиною площі міста Києва – на одну особу, яка може володіти землею. Це дуже багато землі. Найбільша ферма у США займає близько 80 тисяч гектарів».

Я особисто маю питання до розмірів, які дозволено продавати у нинішньому законодавстві. 200 тисяч гектарів – це дуже багато

Експерт відзначив, що ринок землі потребуватиме активної антимонопольної роботи і регуляторів, які сприяли б конкретності на ринку.

«На рівні громади одна особа може мати 35% землі. Якщо я – окрема людина чи компанія – маю у власності 35 процентів землі, – це дуже великий вплив у місті. Це може мати руйнівний або збитковий ефект для участі громади і громадянського суспільства. Це буде такий собі сільськогосподарський «моногород», – каже експерт.

Редактор ділового видання UBN.NEWS Джеймз Брук переконаний, що реформа дозволить залучити в агросектор значні інвестиції.

«Поступове відкриття ринку землі – це чудовий перший крок. Думаю, що за цим до українських сіл прийде багато інвестицій. Порівняйте, як живуть люди в українських селах і в Канаді, Сполучених Штатах. Різниця – величезна. Щоб це змінити, потрібні інвестиції. Потрібні гроші і збільшення продуктивності праці. Я думаю, що в підсумку, ми побачимо дуже гарний результат реформи в Україні», – каже він.

Керівник агрохолдингу Agrogeneration Джон Шморгун каже, що очолювана ним компанія поки не вирішувала, чи буде купувати землю, коли така можливість з’явиться. Agrogeneration уже працює в Україні понад десятиліття і обробляє понад 70 тисяч гектарів, де вирощує зернові та олійні культури.

Шморгун вважає правильним дозволити купувати землю тим великим господарствам, які мають досвід успішної роботи в країні.

«Я переконаний, що це правильно – дозволити купувати землю компаніям, які вже працюють в Україні щонайменше три роки. Я маю застереження щодо референдуму, який пропонують провести. Але, як я розумію, це може бути компромісом з людьми, які не хочуть, щоб українські землі купували іноземці», – вважає агропідприємець.