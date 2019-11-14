«Відмінили економічне рабство» – Зеленський про перше читання законопроєкту щодо ринку землі

Президент України Володимир Зеленський подякував депутам від партії «Слуга народу» за ухвалення в першому читанні законопроєкту про відкриття ринку землі, йдеться у його відеозверненні, розміщеному на партійній сторінці у Telegram.

«Хочу подякувати кожному нашому депутату від «Слуги народу». Сьогодні була дуже важка робота. Ми зараз ще навіть не усвідомлюємо, що ви відмінили дійсно економічне рабство», – сказав Зеленський.

Він висловив сподівання, що «кожен українець стане власником своєї землі».

Верховна Рада 13 листопада проголосувала в першому читанні за проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення». Це рішення підтримали 240 депутатів. «За» голосувала більшість членів фракції «Слуга народу» та окремі позафракційні депутати.

Мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення запроваджений у 2001 році. Його дія має завершитися 1 січня 2020 року, якщо Верховна Рада знову його не продовжить.

Відкриття ринку землі підтримують західні організації, зокрема Міжнародний валютний фонд та Європейський суд із прав людини. Продаж сільськогосподарської землі в Україні наразі офіційно заборонений.