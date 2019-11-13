Гончарук про ринок землі: ми не зможемо задовольнити усіх

Завдання української влади – «балансувати інтереси всіх стейкхолдерів» у питанні про ринок землі, заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у Facebook.

«Ми не можемо задовольнити усіх, наше завдання – балансувати інтереси всіх стейкхолдерів (а не однієї певної групи), встановлювати прозорі правила гри і підтримати чесну конкуренцію», – заявив Гончарук.

Він наголосив, що земельна реформа – «це не про розпродаж землі», а про «відновлення справедливості та про права людини самостійно вирішувати, що робити зі своїм паєм».

«1,5 мільйона українців вже померли, так і не отримавши жодного прибутку від своєї землі, вони не змогли навіть передати пай в спадок своїм дітям. Я не хочу, щоб така ж доля була і у майже 6 мільйонів пайовиків, у яких поки що є земля!» – зазначив Гончарук.

13 листопада Верховна Рада розглядає в першому читанні законопроєкти про ринок землі. Першим у порядку денному йде урядовий законопроєкт «про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення». Народні депутати з різних фракцій подали 10 альтернативних законопроєктів.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявляв, що ринок землі запрацює з 1 жовтня 2020 року.

Мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення запроваджений у 2001 році. Його дія має завершитися 1 січня 2020 року, якщо Верховна Рада знову його не продовжить.

Відкриття ринку землі підтримують західні організації, зокрема Міжнародний валютний фонд та Європейський суд із прав людини. Продаж сільськогосподарської землі в Україні наразі офіційно заборонений.