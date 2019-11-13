Брюссель підтримує плани уряду щодо відкриття ринку землі в Україні – представництво ЄС

Європейський союз підтримує плани уряду відкрити ринок землі в Україні, повідомляє у середу Представництво ЄС в Україні.

«ЄС підтримує плани уряду щодо відкриття ринку землі в Україні, що може розкрити величезний потенціал української економіки. Реформа повинна ґрунтуватися на верховенстві права і принципах стійкості, прозорості, справедливості та відкритості», – йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook.

У Представництві вказують, що вкрай важливо ввести «запобіжні заходи» у зв’язку з відкриттям ринку, «щоб уникнути надмірної концентрації землі в руках декількох операторів, щоб забезпечити справедливе ставлення до дрібних власників землі, охочих продати свої земельні ділянки, і гарантувати права активних дрібних фермерів, які бажають придбати сільськогосподарську землю».

«ЄС буде уважно оцінювати умови, в яких працюватиме ринок сільськогосподарських земель, і як будуть контролюватися захисні заходи в ході здійснення земельної реформи», – вказали у Представництві ЄС в Україні.

13 листопада у Верховній Раді запланований розгляд у першому читанні законопроєктів про ринок землі. Депутати від президентської партії «Слуга народу» оточили трибуну, щоб опоненти продажу землі з інших політичних сил не завадили планованому голосуванню. Депутати з інших фракцій подали низку альтернативних законопроєктів.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявляв, що ринок землі запрацює з 1 жовтня 2020 року.

Мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення запроваджений у 2001 році. Його дія має завершитися 1 січня 2020 року, якщо Верховна Рада знову його не продовжить.

Відкриття ринку землі підтримують західні організації, зокрема Міжнародний валютний фонд та Європейський суд із прав людини. Продаж сільськогосподарської землі в Україні наразі офіційно заборонений.