Верховна Рада розглядає законопроєкти про ринок землі – трансляція

Верховна Рада розглядає законопроєкти про ринок землі. Радіо Свобода транслює засідання наживо.

Першим у порядку денному йде урядовий законопроєкт «про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення». Народні депутати з різних фракцій подали 10 альтернативних законопроєктів.

Згідно із пропозиціями Кабінету міністрів, набувати право власності на земельні ділянки сількогосподарського призначення зможуть громадяни України, юридичні особи, утворені за законодавством України, територіальні громади й держава.

«Іноземці та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування за законом, але зобов’язані здійснити їх відчуження протягом одного року з дня набуття права власності», – ідеться в документі.

Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності особа не повинна перевищувати 15 відсотків земель сільськогосподарського призначення такої області або Автономної Республіки Крим та не повинна перевищувати 0,5 відсотка земель сільськогосподарського призначення України.

Законопроєкти розглянуть у першому читанні.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявляв, що ринок землі запрацює з 1 жовтня 2020 року.

Мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення запроваджений у 2001 році. Його дія має завершитися 1 січня 2020 року, якщо Верховна Рада знову його не продовжить.

Відкриття ринку землі підтримують західні організації, зокрема Міжнародний валютний фонд та Європейський суд із прав людини. Продаж сільськогосподарської землі в Україні наразі офіційно заборонений.