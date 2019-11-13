Земельна реформа: аграрні комбінатори зароблять великі гроші (огляд преси)

Запланована земельна реформа пов’язана зі скасуванням мораторію на продаж землі, що, як зазначає газета «Україна молода», неприпустимо в стані війни. Учасників акції протесту проти оголошеної владою реформи обурило ще й те, що Банкова запланувала ухвалити цей законопроєкт до проведення парламентських слухань із земельної реформи, призначених на 4 грудня 2019 року.

Президент Зеленський наголосив, що іноземці та компанії, які мають серед засновників іноземців, отримають право купувати українські землі тільки в тому разі, якщо на це буде згода українського народу. Цю згоду, за твердженням Зеленського, планується отримати через всеукраїнський референдум.

Видання пише, що за сьогоднішньої політичної погоди земельний переділ і перерозподіл перебувають в залежності від того, холодно чи тепло цілуються між собою різнокланові прокремлівські українські політикоолігархи. І вони також є громадянами України. Коли ці росієорієнтовані «українці» розкуплять землі в селян, референдум уже буде не потрібен, зазначає газета.

Реальний іноземний інвестор зі своїми цивілізованими європейсько-американськими пропозиціями, конкуренцією, торгами буде зайвим на цьому прокремлівському «святі життя». Видання «України молодої» пише, що є потреба захистити селян від обкрадання.

Адже насправді земля сьогодні продається, але за ціною, значно нижчою від ринкової, і через різноманітні брудні, принизливі схеми. Наприклад, так звана оренда на 49 років (насправді навічний продаж) за цінами, в рази нижчими від реальної вартості землі, що скуповується новоявленими агрокомбінаторами – остапами бендерами, котрі потім, перепродавши латифундистам за реальну ціну, зароблять чималі кошти на цій різниці, а власники паїв знову залишаться у збитках. Про це дописувачка «України молодої» Тетяна Пархомчук наголошує в статті «Битва за рiллю».

Легалізація привласненої в тіньових схемах землі – це ще не ринок і не реформа, наголошує дописувач газети «День» доктор економічних наук Олександер Ковалів. Його дивує, як можуть «молоді» високопосадовці, що конституційно присягали на вірність українському народу, під виглядом «комплексної земельної реформи» висмикувати з великого пласту неврегульованих земельних відносин, – лише одну функцію з цивільного права щодо обігу землі, а фактично ринку «земельних ділянок» – віртуальних меж як об’єктів нерухомості на території однієї з найвагоміших для українців животворної категорії земель –сільськогосподарського призначення...

Так само, як і «старі» політики, залякуючи людей, звузили її до «аграрної» та цілковито знехтували конституційною нормою щодо права користування природними об’єктами різних категорій землі, функціональна сутність яких тісно переплітається, не лише в територіально-просторовому плані сільських територій, а й в юридичному, економічному, екологічному, соціальному та інших аспектах – всієї держави...

Економіст зазначає, що найнебезпечнішим у цьому процесі є звуження сутності й самого механізму земельної реформи до інтересів двох груп як начебто ключових учасників ринкових відносин. Докладніше йдеться в матеріалі «Не спрощуйте, пане президенте!»

Йде вже шостий рік «народної влади» в угрупованнях «ДНР»-«ЛНР», а краще не стало, ОРДЛО тримаються на фінансових i гуманітарних подачках Росії. Первісна мрія створити у південних та східних областях України таку собі «Новоросію» вмерла, ще й не народившись, зазначає газета «Україна молода».

Натомість на заміну підкинули іншу фантазію – про входження так званих «республік» до складу Росії. Мрійників навіть не засмучує відверте небажання Кремля прихистити їх під своє крило. Та мрійники не вгамовуються і нещодавно провели міжнародний інвестиційний форум у розрахунку, що зарубіжні підприємці рвонуть на Донбас зі своїми капіталами. Виглядало це смішно, тим більше що переважна кількість учасників форуму була з африканських країн, які й самі чекають, хто б їм підкинув грошенят. Стаття так і називається «Халявнi фантазiї, або Марнi мрії про офшори».