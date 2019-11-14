Ринок землі від «Слуги народу»: що ухвалила Верховна Рада?

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт про запровадження в Україні ринку землі. Засідання парламенту супроводжувалося запальними дискусіями, блокуванням трибуни й вигуками «Ганьба!». За законопроєкт проголосували у першому читанні лише депутати з фракції «Слуга народу» іа позафракційні. Які саме норми містяться у взятому за основу документі і якими будуть наслідки, якщо його ухвалять остаточно? Про це говоримо з гостями програми «Ваша Свобода». Це – генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу Роман Сластьон і народний депутат України від «Батьківщини» Іван Крулько.