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14 листопада 2019, Київ 19:51
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Ринок землі від «Слуги народу»: що ухвалила Верховна Рада?

Ринок землі від «Слуги народу»: що ухвалила Верховна Рада?
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Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт про запровадження в Україні ринку землі. Засідання парламенту супроводжувалося запальними дискусіями, блокуванням трибуни й вигуками «Ганьба!». За законопроєкт проголосували у першому читанні лише депутати з фракції «Слуга народу» іа позафракційні. Які саме норми містяться у взятому за основу документі і якими будуть наслідки, якщо його ухвалять остаточно? Про це говоримо з гостями програми «Ваша Свобода». Це – генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу Роман Сластьон і народний депутат України від «Батьківщини» Іван Крулько.

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