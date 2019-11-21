Окружний адмінсуд Києва зобов’язав уряд переглянути розмір прожиткового мінімуму на 2019 рік

Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправними дії Кабінету Міністрів України із встановлення прожиткового мінімуму на 2019 рік. Про рішення у справі за позовом Станіслава Батрина до Кабінету міністрів України повідомляє пресслужба суду.

«Суд визнав протиправними дії Кабінету Міністрів України із встановлення прожиткового мінімуму на 2019 рік без проведення науково-громадської експертизи сформованих набору продуктів харчування, продовольчих продуктів і послуг», – мовиться у повідомленні.

Суд також зобов’язав Кабмін встановити прожитковий мінімум на 2019 рік відповідно до положень законів України «Про прожитковий мінімум» та «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії».

У бюджеті на 2019 рік уряд визначив на рівні 1921 гривня на місяць, запланувавши підняти його до 2102 гривень на місяць.