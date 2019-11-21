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21 листопада 2019, Київ 16:55
Новини | Економіка

Окружний адмінсуд Києва зобов’язав уряд переглянути розмір прожиткового мінімуму на 2019 рік

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Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправними дії Кабінету Міністрів України із встановлення прожиткового мінімуму на 2019 рік. Про рішення у справі за позовом Станіслава Батрина до Кабінету міністрів України повідомляє пресслужба суду.

«Суд визнав протиправними дії Кабінету Міністрів України із встановлення прожиткового мінімуму на 2019 рік без проведення науково-громадської експертизи сформованих набору продуктів харчування, продовольчих продуктів і послуг», – мовиться у повідомленні.

Суд також зобов’язав Кабмін встановити прожитковий мінімум на 2019 рік відповідно до положень законів України «Про прожитковий мінімум» та «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії».

У бюджеті на 2019 рік уряд визначив на рівні 1921 гривня на місяць, запланувавши підняти його до 2102 гривень на місяць.

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