Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
14 листопада 2019, Київ 15:17
Новини | Політика

Рада ухвалила державний бюджет на 2020 рік

Доходи держбюджету затверджені на рівні 1 трильйон 79 мільярдів гривень, видатки становитимуть 1 трильйон 170 мільярдів гривень

Дивитись коментарі

Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2020 рік. За це рішення проголосували 283 депутати.

Доходи держбюджету затверджені на рівні 1 трильйон 79 мільярдів гривень, видатки становитимуть 1 трильйон 170 мільярдів гривень.

На національну безпеку та оборону депутати виділили 245,8 мільярда гривень, на розвиток дорожньої інфраструктури — 74,4 мільярда гривень.

Видатки на освіту становитимуть 136,4 мільярда гривень, на охорону здоровʼя – 108 мільярдів гривень.

/**/ /**/ Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Гончарук повідомив про програму для школярів вартістю півмільярда гривень

Проєкт бюджету передбачає мінімальну зарплату на рівні 4 тисячі 723 гривні. Мінімальний прожитковий мінімум упродовж року зросте з 2 тисяч 27 до 2 тисяч 189 гривень. Мінімальна пенсія має зрости з 1 тисячі 638 гривень до 1 тисячі 769 гривень.

4 листопада Кабінет міністрів схвалив проєкт державного бюджету на 2020 рік до другого читання.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG