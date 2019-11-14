Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2020 рік. За це рішення проголосували 283 депутати.

Доходи держбюджету затверджені на рівні 1 трильйон 79 мільярдів гривень, видатки становитимуть 1 трильйон 170 мільярдів гривень.

На національну безпеку та оборону депутати виділили 245,8 мільярда гривень, на розвиток дорожньої інфраструктури — 74,4 мільярда гривень.

Видатки на освіту становитимуть 136,4 мільярда гривень, на охорону здоровʼя – 108 мільярдів гривень.

Проєкт бюджету передбачає мінімальну зарплату на рівні 4 тисячі 723 гривні. Мінімальний прожитковий мінімум упродовж року зросте з 2 тисяч 27 до 2 тисяч 189 гривень. Мінімальна пенсія має зрости з 1 тисячі 638 гривень до 1 тисячі 769 гривень.

4 листопада Кабінет міністрів схвалив проєкт державного бюджету на 2020 рік до другого читання.