Гончарук повідомив про програму для школярів вартістю півмільярда гривень

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що в державний бюджет 2020 року закладені витрати в сумі 500 мільйонів гривень на «унікальну програму – «мобільність» школярів».

«Це значить, що вже наступного року 100 тисяч українських школярів зможуть подорожувати Україною, глибше вивчати культуру та особливості своєї країни за кошти держави. Кожна п’ята українська школа в рамках навчальної програми буде відправляти своїх учнів у подорож Україною! Зараз школярі користуються лише окремими пільгами, програма ж дає можливість мандрувати абсолютно безкоштовно», – вказав Гончарук у фейсбуці.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 11 листопада заявив, що парламент може розглянути законопроєкт про державний бюджет на 2020 рік у другому читанні 14 листопада.

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 3 листопада схвалив проєкт державного бюджету-2020 до другого читання.

18 жовтня Верховна Рада України в першому читанні ухвалила законопроєкт про бюджет на 2020 рік. Його мають остаточно погодити до 1 грудня.

Доходи кошторису передбачені у сумі 1 079,5 мільярда гривень, видатки – 1,17 трильйона гривень. Видатки на безпеку і оборону – 245,8 мільярда гривень, на розвиток дорожньої інфраструктури – 74,4 мільярда гривень, на охорону здоров’я – 108 мільярдів гривень. Мінімальна зарплата, згідно з проєктом бюджету, становитиме 4723 гривень. Фінансування Пенсійного фонду складе 172,6 мільярда гривень.

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що Україна востаннє буде ухвалювати державний бюджет на один рік, оскільки надалі ухваленню кошторису передуватиме ухвалення «повноцінної трирічної декларації».