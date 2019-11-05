В уряді повідомили, на скільки зростуть зарплати освітян у новому році

Зарплати всіх освітян у новому році мають зрости на 9%, а молоді вчителі зі стажем до 10 років, зарплата яких нині найменша, наприкінці року отримають виплату в розмірі 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 1 січня 2020 року – майже 21 тисячу гривень, повідомляє Міністерство освіти і науки України.

5 листопада в Кабміні презентували бюджет-2020 до другого читання у Верховній Раді.

Загалом передбачається, що таку додаткову виплату отримають 73,9 тисяч освітян.

«Дуже важливо підтримати молодого вчителя. У нас є проблема, коли в школу часто не хочуть йти працювати молоді люди. Це означає, що в школах зараз залишається все більше старших людей, які скоро мають вийти на пенсію, і з часом у нас виникне проблема, що навчати банально немає кому. Тому ми як держава зараз звертаємо увагу на становище саме молодих учителів. У них зараз умови оплати праці гірші – менші надбавки, але з іншого боку ми хочемо показати молоді, що бути вчителем – це престижно», – відзначив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

За даними уряду, на даний час молодий учитель у середньому отримує майже на три тисячі гривень на місяць менше за досвідчених педагогів: молодий вчитель заробляє приблизно 5410 гривень у місяць, а досвідчений вчитель зі стажем 30 років – 8182 грн.

Міністр освіти і науки України Ганна Новосад відзначила, що цього року також в освітній субвенції вперше враховано актуальний, а не минулорічний контингент дітей.

«Що це означає дуже простими словами: ми платили заробітну плату за кількістю дітей, яка значно менша від реалістичної. А насправді це означає, що ми просто не доплачували останні чотири роки заробітну плату вчителям. Ми нарешті цю проблему виправляємо і додаємо 2,2 млрд грн для того, щоб враховувати ту кількість учнів, яка є реалістичною. На сьогодні це дозволить усім регіонам повну надбавку за престижність, а не гратися надбавками, як це люблять робити на місцях», – цитує МОН слова Новосад.

У липні перед позачерговими парламентськими виборами в Україні попередній Кабінет міністрів прем’єра Володимира Гройсмана ухвалив рішення, що передбачали підвищення зарплати освітянами від січня 2020 року від 20 до 70%.

Ганна Новосад в інтерв'ю Радіо Свобода минулого місяця заявила, що ця постанова була підписана в день, коли призначали новий уряд «і, відповідно, не була врахована в проєкті бюджету, який розроблявся ще попереднім урядом»​.

«І тому вийшла трохи дивна ситуація. Але ми розуміємо, що просто так сказати: друзі, ми, на жаль, це не можемо це виконати (підняти зарплати – ред.) – ми не можемо», – сказала міністр.