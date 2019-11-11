Рада може розглянути держбюджет на наступний рік 14 листопада – Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прогнозує розгляд парламентом законопроєкту про державний бюджет на 2020 рік в другому читанні 14 листопада.

«Звертаюся до Комітету з питань бюджету: на своєму засіданні уважно розглянути та проаналізувати поданий урядом проєкт бюджету на предмет врахування бюджетних висновків ВРУ, які були запропоновані до бюджету на 2020 рік та надати висновок комітету щодо проєкту бюджету народним депутатам України. Для того, щоб, скоріш за все, в четвер ми змогли розглянути цей важливий законопроєкт, і, можливо, якщо все буде добре, підтримати та затвердити бюджет на 2020 рік», - сказав Разумков на засіданні погоджувальної ради лідерів фракцій в понеділок.

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 3 листопада схвалив проєкт державного бюджету-2020 до другого читання.

18 жовтня Верховна Рада України в першому читанні ухвалила законопроєкт про бюджет на 2020 рік. Його мають остаточно погодити до 1 грудня.

Доходи кошторису передбачені у сумі 1 079,5 мільярда гривень, видатки – 1,17 трильйона гривень. Видатки на безпеку і оборону – 245,8 мільярда гривень, на розвиток дорожньої інфраструктури – 74,4 мільярда гривень, на охорону здоров’я – 108 мільярдів гривень. Мінімальна зарплата, згідно з проєктом бюджету, становитиме 4723 гривень. Фінансування Пенсійного фонду складе 172,6 мільярда гривень.

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що Україна востаннє буде ухвалювати державний бюджет на один рік, оскільки надалі ухваленню кошторису передуватиме ухвалення «повноцінної трирічної декларації».