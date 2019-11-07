Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
07 листопада 2019, Київ 15:45
Новини | Економіка

Зеленський підписав закон про правки до держбюджету

7 листопада закон повернуто з підписом президента

Дивитись коментарі

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Закону України Про «Державний бюджет України на 2019 рік». Про це повідомляється на сайті парламенту.

Зазначається, що 7 листопада закон повернуто з підписом президента.

Законопроєкт, який зокрема передбачає виділення 1 млрд гривень на вугледобувну галузь, Верховна Рада схвалила 31 жовтня.

15 вересня у Верховній Раді зареєстрували проєкт державного бюджету. Парламент схвалив його у першому читанні. Остаточно законопроєкт про державний бюджет мають ухвалити до 1 грудня.

Доходи кошторису передбачені у сумі 1 079,5 мільярда гривень, видатки – 1,17 трильйона гривень. Видатки на безпеку і оборону – 245,8 мільярда гривень, на розвиток дорожньої інфраструктури – 74,4 мільярда гривень, на охорону здоров’я – 108 мільярдів гривень. Мінімальна зарплата, згідно з проєктом бюджету, становитиме 4723 гривень. Фінансування Пенсійного фонду складе 172,6 мільярда гривень.

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що Україна востаннє буде ухвалювати державний бюджет на один рік, оскільки надалі ухваленню кошторису передуватиме ухвалення «повноцінної трирічної декларації».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG