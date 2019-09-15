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15 Вересень 2019, Київ 17:44
Новини | Економіка

У Раді зареєстрували проєкт держбюджету

Проєкт бюджету зареєстровано у парламенті

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У Верховній Раді зареєстрували проєкт державного бюджету, поданий урядом.

Як раніше зазначив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, сьогодні був останній день, коли можна було подати цей документ.

За його словами, до 2 лютого уряд ще вноситиме корективи в проєкт.

Верховна Рада має схвалити проєкт бюджету у першому читанні до 20 жовтня, допрацьований документ уряд має подати в парламент для другого читання не пізніше 3 листопада. Парламент повинен ухвалити закон про державний бюджет до 1 грудня.

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