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15 Вересень 2019, Київ 16:10
Новини | Економіка

Кабмін передасть у Раду проєкт держбюджету

Гончарук повідомив, що проєкт бюджету передали до парламенту

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Кабінет міністрів України сьогодні, 15 вересня, передасть до Верховної Ради проєкт Державного бюджету України. Про це заявив на брифінгу прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

«Сьогодні за Конституцією — останній день, коли уряд мав схвалити проєкт закону «Про державний бюджет» і подати його до парламенту, ми сьогодні це зробимо», – зазначив прем'єр.

За його словами, до 2 лютого уряд ще вноситиме корективи в проєкт.

За словами прем’єра, у бюджеті на наступний рік на безпеку планують виділити 245,8 мільярда гривень.

«Мінімальна заробітна плата, яка закладається у цей бюджет, збільшується на 550 гривень і складатиме станом на 1 січня 2020 року 4723 гривні», – зазначила міністр фінансів Оксана Маркарова.

За її словами, держбюджет на 2020 рік розраховували на прогнозі курсу 28,02 грн за долар.

Верховна Рада має схвалити проєкт бюджету у першому читанні до 20 жовтня, допрацьований документ уряд має подати в парламент для другого читання не пізніше 3 листопада. Парламент повинен ухвалити закон про державний бюджет до 1 грудня.

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