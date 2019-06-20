Держбюджет від початку 2019-го недоотримав 50,2 мільярди – Рахункова палата

План надходжень до державний бюджет за період з січня по травень 2019 року не виконаний на 50,2 мільярди гривень, заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан. Таку цифру він озвучив на засіданні парламентського комітету з питань бюджету, коли презентував результати аналізу Рахунковою палатою виконання бюджету поточного року.

Він пояснив це зокрема відхиленням офіційного курсу гривні від запланованого та завищені, за його словами, плани надходжень від сплати акцизних податків. Крім того, Пацкан вказав на зміни, які Міністерство фінансів вносило до закону про державний бюджет вже у 2019 році – зокрема збільшення витрат на погашення державного боргу – а також на темпи виконання планів від приватизації.

Читайте також: «Доведеться затягнути пояс» – представник Зеленського в уряді про вугільні електростанції ​

«У першому кварталі воно (невиконання плану надходжень від приватизації державного майна – ред.) становило 5,9 мільярдів гривень, або 97%. Це збільшує ризики ненадходження цих коштів у затверджених на 2019 рік обсягах», – цитує голову Рахункової палати прес-служба відомства.

Водночас Міністерство фінансів на початку червня заявляло, що бюджет за перші п’ять місяців 2019-го зведено з профіцитом.

Як повідомляла Рахункова палата, за результатами першого півріччя 2018 року показник доходів загального фонду не був виконаний на понад 14,8 мільярдів гривень, або на 3,5% від запланованого показника.