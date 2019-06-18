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18 Червень 2019, Київ 13:20
Новини | Економіка

На міжбанку гривня незначно зміцнюється

НБУ опівдні 18 червня зафіксував довідкове значення курсу на рівні 26 гривень 39 копійок за долар

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На українському міжбанківському валютному ринку пропозиція валюти дещо випереджає попит, це спричиняє незначне посилення національної валюти, відзначає сайт «Мінфін», який відстежує перебіг торгів. Котирування стартували з рівнів 26 гривень 44-47 копійок за долар, у перші години сесії ці цифри зменшилися – 26 гривень 40-42,5 копійки за одиницю американської валюти.

НБУ опівдні 18 червня зафіксував довідкове значення курсу на рівні 26 гривень 39 копійок за долар.

Після валютних гойдалок, які спостерігалися наприкінці травня і на початку червня, курс тримається неподалік позначки 26,5 гривні за долар. У травні гривня двічі показувала річний максимум до долара – 26 гривень 11 копійок.

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