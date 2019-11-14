Верховна Рада розглядає бюджет-2020 у другому читанні (трансляція)

Верховна Рада 14 листопада розглядає законопроєкт №2000 «Про Державний бюджет України на 2020 рік». Раніше народні депутати проголосували за зміну порядку денного, щоб почати розгляд раніше.

Радіо Свобода веде пряму трансляцію з сесійної зали парламенту.

18 жовтня Верховна Рада України в першому читанні ухвалила законопроєкт про бюджет на 2020 рік. Його мають остаточно погодити до 1 грудня.

Доходи кошторису передбачені у сумі 1 079,5 мільярда гривень, видатки – 1,17 трильйона гривень. Видатки на безпеку і оборону – 245,8 мільярда гривень, на розвиток дорожньої інфраструктури – 74,4 мільярда гривень, на охорону здоров’я – 108 мільярдів гривень. Мінімальна зарплата, згідно з проєктом бюджету, становитиме 4723 гривень. Фінансування Пенсійного фонду складе 172,6 мільярда гривень.

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що Україна востаннє буде ухвалювати державний бюджет на один рік, оскільки надалі ухваленню кошторису передуватиме ухвалення «повноцінної трирічної декларації».