Зашивати «дірки» в серцях: держфінансування унікальної програми припиняють?

Без розрізів, без використання препаратів проти згортання крові й практично без болю. Лікар вводить спеціальний катетер у стегнову артерію, вену чи судину​, а далі маленька парасолька рятує пацієнтам серця. Таких операцій за допомогою серцевого імплантата – оклюдера в Україні лише за останній рік провели понад 1000. І тільки частину з них за державні гроші.

30 мільйонів гривень – стільки коштують 420 врятованих сердець. Із 2019 року в Україні почала діяти програма, яка за державні кошти закуповувала оклюдери. Вона була передбачена бюджетом, ухваленим за попередньої влади в Україні. У бюджеті 2020 року, який готує нинішня влада, місця такій програмі не знайшлося. Благодійники й лікарі б’ють на сполох. Вони кажуть, що більшість пацієнтів не зможе знайти необхідні 100 тисяч гривень на імплантат. Та надія на внесення змін у бюджет 2020 року все ж таки є.

Їй усього чотири роки. Вона любить лазити по деревах, високо стрибати й бігати, змагаючись із хлопцями, хто швидший. Маленька Іринка – головний «енерджайзер» у своєму дворі. Проте ще два роки тому дівчинка могла залишитися без такого бурхливого дитинства. Під час одного з медичних оглядів у дівчинки знайшли маленьку «дірочку» в серці. Діагноз від лікарів став справжнім вироком, розповідає мати Катерина.

«Я почула, що доньці треба робити операцію на серці, і, здається, просто втратила розуміння, що відбувається. Як у фільмах жахів, просто чула десь голос та уривки фраз «буде імплантат», «зможе нормально жити», «80 тисяч гривень». Ми збирали гроші всіма друзями і знайомими. На той момент про будь-яку допомогу від держави не було і мови. Хоча ні, операція була зовсім безплатна, треба було знайти гроші тільки на цей імплантат», – каже Катерина.

Зараз чотирирічна Іринка навіть не пам’ятає, що була в лікарні. Коли чує про операцію на серці, дивується, що взагалі мова йде про неї. Вона живе, як звичайна дитина… щаслива дитина, серце якої врятував оклюдер.

Що таке оклюдер?

Оклюдер – це серцевий імплантат, який «закриває дірку» при дефекті перегородок серця. Він може розтягуватися в довгу трубочку і приймати форму парасольки розміром до 4 см. Його вводять через невеликі проколи на стегні, щоб він судинами рухався до серця. Після того, як оклюдер у вигляді складеної парасольки досягає отвору, його відкривають і фіксують. Із часом сполучна тканина проростає в нього, і оклюдер стає частиною серця.

Плюси й мінуси

Плюс : Тривалість операції (приблизно пів години), відсутність розрізів і використання препаратів проти згортання крові, мінімальний больовий синдром. Крім того, пацієнт не потребує реабілітації після такого втручання і повертається додому вже через день після процедури. З часом людина з оклюдером веде нормальне повноцінне життя.

: Тривалість операції (приблизно пів години), відсутність розрізів і використання препаратів проти згортання крові, мінімальний больовий синдром. Крім того, пацієнт не потребує реабілітації після такого втручання і повертається додому вже через день після процедури. З часом людина з оклюдером веде нормальне повноцінне життя. Мінус: Оклюдер недоступний для більшості хворих – один імплантат коштує понад 100 тисяч гривень.

Як бути пацієнтам?

Не лікуватися пацієнт не може. Без необхідної операції навантаження та серце зростає, що може викликати важкі ускладнення, аж до летальних випадків. Проте до 2019 року в Україні не було програми, яка б постачала оклюдери безплатно пацієнтам. Гроші на серцеві імплантати збирали благодійні організації.

«Приблизно 800 дітей щороку потребують таких операцій. Ми на Українській біржі благодійності збираємо необхідну суму десь за тиждень-два.Чи зможе дитина почекати, поки ми знайдемо гроші? Насправді це як вибухівка уповільненої дії. Ти ніколи не знаєш, коли вона про себе заявить. Дитина хворіє, у неї скаче тиск, сонливість, втома. Малечі нічого не можна робити – стрибати, бігати, активно якось гратися», – каже Тетяна Райкова-Пилипчук – представниця Української біржі благодійності.

Що змінилося у 2019 році?

Саме у 2019 році вперше з державного бюджету було закуплено оклюдери, розповідає радниця голови комітету Верховної Ради України з питань прав людини Ірина Суслова.

«У минулому році ми подавали поправку за рекомендацією Асоціації кардіохірургів України на 103 мільйони гривень. Це була орієнтовна сума, яка покривала лікування дітей, які народжувалися з вадами серця. Тоді бюджетний комітет нас підтримав, але виділив не всю суму, а 30 мільйонів гривень. За ці гроші в цьому році змогли встановити 420 імплантатів, із них 350 дітям. Зазвичай, коли ця профільна програма починає діяти, то на наступний рік у бюджеті автоматично її враховують і виділяють гроші, але не цього разу», – каже Ірина Суслова.

У бюджеті 2020 року фінансування оклюдерів не було передбачено. Депутати звернулися з поправкою до проекту Державного бюджету на 2020 рік із метою виділити 103 мільйони гривень на закупівлю серцевих імплантатів, комітет Верховної Ради з питань бюджету її врахував частково, дав доручення урядові врахувати ці зміни, але – позитивних змін не відбулося.

Що далі?

За словами кардіохірурга Богдана Черпака, 30 мільйонів гривень, які виділили з державного бюджету, вистачило на три місяці операцій. Загалом за рік встановлюють близько 1200 оклюдерів, але і чверть грошей із держбюджету – це велика допомога маленьким пацієнтам.

«Зараз дуже великий потік пацієнтів із вадами серця. І ось ця перша програма підтримки з держбюджету насправді була вагомою. 103 мільйони гривень – це була заявка на три роки. І всю цю програму ми прораховували, відштовхуючись від усіх можливих показників. Навіть скільки з кожної області людей зазвичай звертається, пацієнтів, і в який регіон імплантатів потрібно більше. На жаль, як мені відомо зараз, бюджетний комітет відхилив цю ініціативу. А саме від цих людей залежить, чи буде ця програма діяти і далі», – каже Богдан Черпак.

Уже сьогодні, 13 листопада, відбудеться наступне засідання комітету Верховної Ради з питань бюджету, де мають ухвалити остаточне рішення про фінансування програми, яка може рятувати тисячі сердець щороку.