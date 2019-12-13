Зеленський пропонує Раді профінансувати «розвиток підприємництва» на 2 мільярди з ФГФВО

Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді ухвалити зміни до бюджету на 2020 рік, які передбачають створення Фонду розвитку підприємництва за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Відповідний президентський законопроєкт з’явився на сайті парламенту 12 грудня.

Документ пропонує збільшити обсяг видатків спеціального фонду держбюджету на наступний рік на 2 мільярди гривень. При цьому до джерел фінансування пропонується додати кошти від дострокового погашення векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

За рахунок цих коштів бюджет має забезпечити функціонування нової бюджетної програми «Фонд розвитку підприємництва».

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Згідно з пояснювальною запискою, яку підписала заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів, законопроєкт розроблений для забезпечення доступних кредитів малому бізнесу в Україні.

«Прийняття вказаного закону України сприятиме створенню нових робочих місць, розширенню малого бізнесу, створенню нових підприємств, поверненню трудових мігрантів», – йдеться в записці.

Законопроєкт наразі переданий на розгляд бюджетного комітету.

Минулого тижня Володимир Зеленський анонсував програму «Повертайся і залишайся», яка нібито має мотивувати заробітчан повертатися до України і відкривати або розвивати тут власний бізнес за допомогою доступних кредитів.