Президент України Володимир Зеленський анонсував програму підтримки бізнесу для українських емігрантів.

«Ми запускаємо нову державну програму – «Повертайся і залишайся». Перший етап. Доступні кредити для власної справи. Для тих, хто хоче або розпочати, або розширити власний бізнес», – розповів Зеленський.

Він заявив, що влада даватиме кредит на п’ять років у розмірі півтора мільйона гривень.

«Ставки наступні – п’ять відсотків для поточного або нового бізнесу, який створить мінімум два робочі місця. Сім відсотків – для нового бізнесу або поточного з виручкою до 25 мільйонів гривень, який не створює нові робочі місця. Проте якщо ви наймаєте нового працівника – за кожного ставка буде знижуватися на 0,5 відсотка. І дев’ять відсотків – для тих, хто вже працює, має виручку від 25 до 50 мільйонів і хоче розширити власну справу», – зазначив Зеленський.

За даними ООН, у 2017 році у світі було 5,9 мільйона мігрантів з України. Організація Об’єднаних Націй включає до числа емігрантів усіх людей, які народилися у певній країні, але не живуть у ній. Наприклад, у Росії після розпаду СРСР залишилися три мільйони українців.

Дещо вищі цифри наводила у 2016 році Міжнародна організація з міграції. Вона з посиланням на переписи зарубіжних держав нарахувала за межами України близько 8,2 мільйона осіб українського походження.