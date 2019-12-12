У 2019 році трудові мігранти переказали до України 9,8 млрд доларів – НБУ

За перші 10 місяців 2019 року трудові мігранти переказали до України 9,8 мільярда доларів, повідомив заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб.

«На кінець року очікуємо 11,5 мільярда доларів. Це на рівні минулого року. Тенденція відтоку робочої сили припинилася», – сказав Сологуб.

За даними ООН, у 2017 році у світі було 5,9 мільйона мігрантів з України. Організація Об’єднаних Націй включає до числа емігрантів усіх людей, які народилися у певній країні, але не живуть у ній. Наприклад, у Росії після розпаду СРСР залишилися три мільйони українців.

Дещо вищі цифри наводила у 2016 році Міжнародна організація з міграції. Вона з посиланням на переписи зарубіжних держав нарахувала за межами України близько 8,2 мільйона осіб українського походження.

У серпні 2019 року Міністерство соціальної політики повідомило, що близько 3,2 мільйона українців працює за кордоном на постійній основі, а в окремий період – від 7 до 9 мільйонів людей.