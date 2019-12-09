Посольство США: Успішна програма МВФ є вирішальною для росту економіки України 

Посольство Сполучених Штатів Америки в Києві привітало Україну та Міжнародний валютний фонд з досягненням домовленостей на робочому рівні щодо нової програми допомоги.

«Успішна програма МВФ має вирішальне значення для економічного зростання України та військової оборони», - йде мова в повідомленні амбасади в твіттері.

Напередодні українська влада та Міжнародний валютний фонд підтвердили факт розмови, яку 7 грудня провели президент України Володимир Зеленський та директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва.

«Глава держави розповів про реформи, які впроваджуються нині в Україні, та обговорив умови нової програми співпраці з Фондом… За результатами розмови сторони зазначили, що Україна та Міжнародний валютний фонд досягли домовленості (Staff Level Agreement) щодо нової програми співпраці», – інформував сайт президента України.

Директор-розпорядник МВФ вказала, що ця угода ще підлягає затвердженню керівництвом фонду та його виконавчим комітетом.

Міністр фінансів України Оксана Маркарова заявила згодом, що нова угода з МВФ відкриває двері до отримання 500 мільйонів євро від Європейського союзу.