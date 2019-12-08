Угода з МВФ відкриває двері до отримання 500 млн євро від Європейського союзу – Маркарова

Угода з Міжнародним валютним фондом відкриває двері до отримання 500 мільйонів євро від Європейського союзу, повідомила міністр фінансів України Оксана Маркарова у Facebook.

«Досягнення угоди з МВФ відкриває двері до отримання 500 млн доларів євро макрофінансової допомоги з ЄС на дуже вигідних умовах найближчими місяцями», – написала Маркарова.

7 грудня президент України Володимир Зеленський та директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва провели телефонну розмову. Вони попередньо домовилися про нову трирічну програму співпраці на майже 5,5 мільярда гривень. Документ має бути затверджений керівництвом МВФ.