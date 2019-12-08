У МВФ назвали Зеленському умови нової програми

Українська влада та Міжнародний валютний фонд підтвердили факт розмови, яку 7 грудня провели президент України Володимир Зеленський та директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва.

«Глава держави розповів про реформи, які впроваджуються нині в Україні, та обговорив умови нової програми співпраці з Фондом… За результатами розмови сторони зазначили, що Україна та Міжнародний валютний фонд досягли домовленості (Staff Level Agreement) щодо нової програми співпраці», – інформує сайт президента України.

Директор-розпорядник МВФ вказала, що ця угода ще підлягає затвердженню керівництвом фонду та його виконавчим комітетом.

«Ефективність домовленості буде обумовлена виконанням комплексу узгоджених дій. Президент і я погодилися, що економічний успіх України вирішальним чином залежить від зміцнення верховенства права, зростання доброчесності судової влади та зменшення ролі зацікавлених інтересів в економіці. Також перш за все необхідно захистити здобутки, досягнуті в процесі очищення банківської системи, та за рахунок санації банків компенсувати витрати, понесені платниками податків», – проінформувала про підсумки розмови Крісталіна Георгієва.

У повідомленні вказано, що йдеться про програму на суму 4 мільярди SDR (спеціальних прав запозичень, квазівалюти МВФ), що в перерахунку на долари становить 5,52 мільярда.

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Згідно із базовим прогнозом Національного банку, за новою програмою співпраці з МВФ, якщо Україна отримає її, вона може отримати два мільярди доларів від фонду у 2019 році і ще два транші у 2020 й 2021 роках.