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15 листопада 2019, Київ 12:44
Новини | Економіка

Глава НБУ зустрівся з місією МВФ

Місія МВФ зустрілася з керівництвом НБУ

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Глава Національного банку України Яків Смолій зустрівся з представниками місії Міжнарождного валютного фонду.

«Попереду – тиждень перемовин. З НБУ Фонд обговорює подальшу реформу фінсектора, а також важливість судової реформи у забезпеченні фінстабільності», – зазначив Смолій.

Місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Києві 14 листопада. Згідно із базовим прогнозом Національного банку, за новою програмою співпраці з МВФ Україна може отримати два мільярди доларів від фонду у 2019 році та ще по два мільярди у 2020 й 2021 роках.

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