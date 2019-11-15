Глава НБУ зустрівся з місією МВФ

Глава Національного банку України Яків Смолій зустрівся з представниками місії Міжнарождного валютного фонду.

«Попереду – тиждень перемовин. З НБУ Фонд обговорює подальшу реформу фінсектора, а також важливість судової реформи у забезпеченні фінстабільності», – зазначив Смолій.

Місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Києві 14 листопада. Згідно із базовим прогнозом Національного банку, за новою програмою співпраці з МВФ Україна може отримати два мільярди доларів від фонду у 2019 році та ще по два мільярди у 2020 й 2021 роках.