Місія МВФ розпочне роботу в Києві 14 листопада – заява

Місія Міжнародного валютного фонду розпочне роботу в Києві 14 листопада, повідомив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман 12 листопада.

За його словами, місія на чолі з Роном ван Роденом прибуде «для продовження обговорень з представниками влади стосовно нової програми, що підтримуватиметься Міжнародним валютним фондом».

Місія Міжнародного валютного фонду збирається повернутися в Україну протягом найближчих тижнів, заявив 18 жовтня директор Європейського департаменту МВФ Пол Томсен.

«Ми маємо намір послати місію за кілька тижнів, щоб продовжити обговорення деталей деяких із цих реформ, про які я згадував», – сказав він.

За словами Томсена, йдеться перш за все про земельну і антикорупційну реформу, а також зниження монополізму в економіці.

Місія МВФ працювала в Києві 12-26 вересня. За результатами візиту до України керівник місії Рон ван Роден заявив, що МВФ обговорюватиме нову програму співпраці з Україною впродовж найближчих тижнів.

За його словами, економічне зростання стримує слабке бізнес-середовище, зокрема, недоліки в законодавчій системі, наскрізна корупція, а також той факт, що у великих галузях економіки домінують неефективні державні підприємства або олігархи, що стримує конкуренцію та інвестиції.

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук планує, що нова програма співпраці з МВФ буде підписана в грудні.

Згідно із базовим прогнозом Національного банку, за новою програмою співпраці з МВФ Україна може отримати два мільярди доларів від МВФ у 2019 році та ще по два мільярди у 2020 й 2021 роках.