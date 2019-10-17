Українська делегація зустрілася з МВФ у Вашингтоні – голова Нацбанку

Українська делегація зустрілася з Міжнародним валютним фондом у столиці США Вашингтоні, повідомив голова Національного банку України Яків Смолій у Twitter у ніч на 17 жовтня.

«Перша із зустрічей з МВФ відбулася сьогодні. Разом із очільниками Міністерства фінансів України та Міністерства економічного розвитку спілкувалися із заступником директора МВФ Девідом Ліптоном. Переговори про нову довгострокову програму співпраці тривають», – написав Смолій.

Він додав, що також відбулася зустріч із віцепрезидентом Світового банку по регіону Європи і Центральної Азії Сірілом Мюллером.

«Наші КПЕ (ключові показники ефективності – ред.) зі Світовим банком збігаються – очищення банківського сектору України від непрацюючих кредитів як один з необхідних кроків для пожвавлення кредитування бізнесу», – зазначив Смолій.

Українська делегація полетіла до США на переговори з Міжнародним валютним фондом 15 жовтня.

Місія МВФ працювала в Києві 12-26 вересня. За результатами візиту до України керівник місії Рон ван Роден заявив, що МВФ обговорюватиме нову програму співпраці з Україною впродовж найближчих тижнів.

За його словами, економічне зростання стримує слабке бізнес-середовище, зокрема, недоліки в законодавчій системі, наскрізна корупція, а також той факт, що у великих галузях економіки домінують неефективні державні підприємства або олігархи, що стримує конкуренцію та інвестиції.

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук планує, що нова програма співпраці з МВФ буде підписана в грудні.

Згідно із базовим прогнозом Національного банку, за новою програмою співпраці з МВФ Україна може отримати два мільярди доларів від МВФ у 2019 році та ще по два мільярди у 2020 й 2021 роках.