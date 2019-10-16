Маркарова полетіла до США на переговори з Міжнародним валютним фондом

Українська делегація полетіла до США на переговори з Міжнародним валютним фондом, повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова увечері 15 жовтня.

«Україна завершує свій робочий день, а ми невеликою делегацією розпочали свій довгий переліт до Вашингтона, де наступні декілька днів будемо проводити активні перемовини як з всіма IFIs (міжнародними фінансовими інституціями – ред.), так і з колегами з європейських Мінфінів, американського казначейства й інвесторами», – написала Маркарова у Facebook.

Місія Міжнародного валютного фонду працювала в Києві 12-26 вересня. За результатами візиту до України керівник місії Рон ван Роден заявив, що МВФ обговорюватиме нову програму співпраці з Україною впродовж найближчих тижнів.

За його словами, економічне зростання стримує слабке бізнес-середовище, зокрема, недоліки в законодавчій системі, наскрізна корупція, а також той факт, що у великих галузях економіки домінують неефективні державні підприємства або олігархи, що стримує конкуренцію та інвестиції.

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук планує, що нова програма співпраці з МВФ буде підписана в грудні.

Згідно із базовим прогнозом Національного банку, за новою програмою співпраці з МВФ Україна може отримати два мільярди доларів від МВФ у 2019 році та ще по два мільярди у 2020 й 2021 роках.

21 грудня 2018 року Україна отримала перший і наразі єдиний транш за програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом обсягом близько 1,4 мільярда доларів.