«Терор міцнішає» – Гонтарева про затримання керівника «Райффайзен Банку Аваль»

Колишня голова Національного банку України Валерія Гонтарева припустилп, що затримання голови правління «Райффайзен Банку Аваль» Олександра Писарука пов’язане з його роботою в НБУ. Про це вона сказала в коментарі виданню «Новое время».

«Ні з МВФ, ні з Райффайзеном ж (не пов’язано). Він тільки вийшов на роботу туди. Терор міцнішає», – сказала Гонтарева.

Вона уточнила, що під час роботи в Нацбанку Писарук відповідав за банківський нагляд.

11 листопада детективи Національного бюро розслідувань України затримали голову правління «Райффайзен Банку Аваль» Олександра Писарука, що свого часу був першим заступником тодішньої голови НБУ Валерії Гонтаревої, яка нині мешкає в Лондоні. Видання «Новое время» повідомляло з посиланням на власні джерела, що затримання Писарука пов’язане з рефінансуванням Нацбанком «VAB банку» підприємця Олега Бахматюка.

Напередодні також повідомлялося про затримання ще 6 людей з числа колишніх та чинних посадовців Національного банку.