В НАБУ прокоментували повідомлення ЗМІ про затримання експосадовця Нацбанку

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 11 листопада затримали сімох осіб за підозрою в заволодінні коштами, наданими Національним банком у 2014 році. Про це повідомила пресслужба НАБУ.

«У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що НАБУ та САП 11 листопада затримали 7 осіб за підозрою у заволодінні 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України у 2014 році ПАТ «ВіЕйБі Банк», – йдеться в заяві.

Таким чином, НАБУ офіційно не підтвердило заяву видання «НВ» про те, що його співробітники планують затримання голови правління «Райффайзен банку Аваль» і ексзаступника голови НБУ Валерії Гонтаревої Олександра Писарука, але й не спростувало її.

Водночас, за повідомленням, йдеться про колишніх та чинних посадовців НБУ, а також працівників «VAB Банку» та приватних компаній, пов’язаних із кінцевими бенефіціарами цього банку.

Дії затриманих кваліфікують як привласнення чи розтрату чужого майна в особливо великих розмірах. Інші деталі відомство не повідомляє, посилаючись на таємницю слідства.

Раніше 11 листопада видання «НВ» повідомило з посиланням на власні джерела, що співробітники НАБУ перебувають в офісі «Райффайзен Банку Аваль», щоб затримати голову правління Олександра Писарука. Писарук був першим заступником голови НБУ Гонтаревої під час її роботи на цій посаді.

Затримання у виданні пов’язали з рефінансуванням Нацбанком «VAB банку» підприємця Олега Бахматюка.