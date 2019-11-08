Детективи НАБУ вилучили 15 томів документів у справі про закупівлі військової техніки – Міноборони

Детективи Національного антикорупційного бюро 8 листопада вилучили близько 15 томів документів в одному зі структурних підрозділів Міністерства оборони в рамках розслідування, повідомляють у міністерстві.

«Як повідомив пресслужбі Міноборони України старший детектив НАБУ, наразі бюро вивчає обставини внесення до державного оборонного замовлення вантажних автомобілів та ціноутворення на зазначену продукцію. Зокрема, триває перевірка обґрунтованості закупівлі в 2015-2019 роках санітарних автомобілів «Богдан-2251» та вантажних автомобілів «МАЗ-5316» і «МАЗ-6317», – йдеться в повідомленні.

Як додають у відомстві, детективи зокрема з’ясовують, чому ціна на ці автомобілі зростала на 30% щороку, а також чи були законно укладені додаткові угоди, які збільшували їхню вартість.

За даними Міноборони, детективи працюватимуть в його підрозділах щонайменше два місяці.​

У березні 2018 року Рада волонтерів при Міністерстві оборони оприлюднила заяву через автомобілі «Богдан-2251». У заяві йшлося про те, що з 50 доставлених на фронт санітарних автомобілів «Богдан-2251» рівно половину довелося ремонтувати або навіть повертати на завод.

Автомобіль «Богдан-2251» виробляє компанія «Богдан Моторс». Кінцевий бенефіціар компанії і колишній заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександр Гладковський став фігурантом розслідування НАБУ восени 2019 року.

За даними слідства, Олег Гладковський, будучи першим заступником секретаря РНБО, використав службове становище для одержання неправомірної вигоди компанії «Богдан Моторс», в якій він є кінцевим власником.

Прокурори стверджують, що він забезпечив внесення у державне оборонне замовлення та подальшу закупівлю за рахунок держбюджету вантажних автомобілів «Богдан-6317» за завищеними цінами у дочірнього підприємства «Автоскладальний завод №2», що входить до складу корпорації «Богдан Моторс».

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В результаті, за даними слідства, державі було завдано збитків на понад 10 мільйонів гривень. Крім того, було встановлено, що Гладковський не задекларував належним чином доходи.

У лютому і березні журналісти Bihus.info опублікували кілька частин розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері. За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор, а також сам Олег Гладковський і представники «Укроборонпрому».

Незабаром після оприлюднення розслідування були затримані кілька чинних і колишніх посадовців ДП «Спецтехноекспорт», що входить до складу «Укроборонпром». Їх вважають причетними до розтрати коштів держпідприємства оборонної галузі на суму 55,5 мільйонів гривень.

Олег Гладковський та його син відкидають звинувачення.