На тлі обрання запобіжного заходу Гладковському корпорація «Богдан» заявила про зрив держзамовлення

Автомобільна корпорація «Богдан Моторс» 19 жовтня, у день, коли її бенефіціарові Олегу Гладковському суд обирає запобіжний захід, заявила, що нинішні події ставлять «під загрозу у найближчий перспективі виконання державного оборонного замовлення». У пресслужбі підприємства повідомили, що вантажівки «Богдан-63172», які підприємство виробляє на замовлення ЗСУ, «протягом виготовлення та постачання до Збройних сил України мали нижчу ціну у порівнянні з аналогічною технікою інших постачальників».

«Богдан Моторс» з обуренням дізнався про неправдиві і безпідставні звинувачення, оприлюднені під час судового засідання ВАКС 18 жовтня 2019 року… Що стосується вартості вантажівок «Богдан-63172», то вона навіть гіпотетично не могла бути завищеною, оскільки формувалася у повній відповідності до чинного законодавства та підзаконних актів», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, Олег Гладковський, будучи першим заступником секретаря РНБО, використав службове становище для одержання неправомірної вигоди компанії «Богдан Моторс», в якій він є кінцевим власником. Прокурори стверджують, що він забезпечив внесення у державне оборонне замовлення та подальшу закупівлю за рахунок держбюджету вантажних автомобілів «Богдан-6317» за завищеними цінами у дочірнього підприємства «Автоскладальний завод №2», що входить до складу корпорації «Богдан Моторс». В результаті, за даними слідства, державі було завдано збитків на понад 10 мільйонів гривень. Крім того, було встановлено, що Гладковський не задекларував належним чином доходи.

Раніше 18 жовтня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що Гладковському оголосили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.364 (Зловживання владою або службовим становищем) та ст.366-1 (Декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

Прокуратура просить обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою – застава у 100 мільйонів 872 гривні.

Сам Гладковський, коментуючи своє затримання, заявив про «політично вмотивоване незаконне переслідування» та оголосив голодування «на знак протесту проти свавілля правоохоронних органів».

На початку березня 2019 року тоді чинний президент України Петро Порошенко заявив, що звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО.

Це сталося після того, як у лютому і березні журналісти Bihus.info опублікували кілька частин розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері.

За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор, а також сам Олег Гладковський і представники «Укроборонпрому».

Незабаром після оприлюднення розслідування були затримані кілька чинних і колишніх посадовців ДП «Спецтехноекспорт», що входить до складу «Укроборонпром». Їх вважають причетними до розтрати коштів держпідприємства оборонної галузі на суму 55,5 мільйонів гривень.

Олег Гладковський та його син відкидають звинувачення.