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19 Жовтень 2019, Київ 20:29
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Справа Гладковського: арешт чи понад 10 мільйонів гривень – відео

Справа Гладковського: арешт чи понад 10 мільйонів гривень – відео
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Вищий антикорупційний суд вирішив взяти під варту колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського на 60 діб із правом застави. Згідно з рішенням суду, оголошеним 19 жовтня, Гладковський перебуватиме під вартою до 15 грудня. Суддя також передбачив право Гладковського внести заставу і визначив її розміру у понад 10,5 мільйона гривень. Захист колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського має намір оскаржити рішення Вищого антикорупційного суду про його арешт із альтернативою застави.

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