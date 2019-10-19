Вищий антикорупційний суд вирішив взяти під варту колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського на 60 діб із правом застави. Згідно з рішенням суду, оголошеним 19 жовтня, Гладковський перебуватиме під вартою до 15 грудня. Суддя також передбачив право Гладковського внести заставу і визначив її розміру у понад 10,5 мільйона гривень. Захист колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського має намір оскаржити рішення Вищого антикорупційного суду про його арешт із альтернативою застави.