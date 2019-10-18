«Бюджетом Гройсмана» назвала голова фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко поданий на розгляд парламенту кошторис на 2020 рік, а народний депутат від «ЄС» Олексій Гончаренко оцінив його на «одиницю», тобто поставив «кіл». Прем'єр Олексій Гончарук, у свою чергу, пообіцяв до 2 листопада подати, з урахуванням правок народних депутатів, документ, який можна обговорити у другому читанні. «Після завершення макропрогнозу, ми зрозуміємо скільки реально грошей у нас буде, тоді і продискутуємо, як їх краще витратити. Рада схвалила проєкт бюджету на 2020 рік у першому читанні. За нього віддали голоси 255 народних депутатів. У профільному комітеті розглянули понад 2 тисячі правок до кошторису на майбутній рік, з них врахували майже 800. 15 вересня у Верховній Раді зареєстрували проєкт державного бюджету. Його мають остаточно погодити до 1 грудня.