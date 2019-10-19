Суд арештував Гладковського із правом застави

Вищий антикорупційний суд вирішив взяти під варту колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського на 60 діб із правом застави.

Згідно з рішенням суду, оголошеним 19 жовтня, Гладковський перебуватиме під вартою до 15 грудня.

Суддя також передбачив право Гладковського внести заставу і визначив її розміру у понад 10,5 мільйона гривень.

Таким чином, суд частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення, яка наполягала на арешті без застави.

У разі внесення застави підозрюваний має прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді або суду за першою вимогою, не залишати територію Київської області без дозволу детектива, прокурора, слідчого судді або суду, повідомляти їм про зміну свого місця проживання чи роботи, утримуватися від спілкування зі свідками в кримінальному провадженні і здати паспорт для виїзду за кордон, а також носити електронний браслет.

Суддя оголосив резолютивну частину суду, повне рішення має бути оголошене 21 жовтня.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Антикорупційний суд почав обирати запобіжний захід Гладковському 18 жовтня, після того, як Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила йому підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.364 (Зловживання владою або службовим становищем) та ст.366-1 (Декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

Національне антикорупційне бюро затримало Гладковського 17 жовтня.

Сам Гладковський, коментуючи 17 жовтня своє затримання, заявив про «політично вмотивоване незаконне переслідування» й оголосив голодування «на знак протесту проти свавілля правоохоронних органів».

На початку березня 2019 року тоді чинний президент України Петро Порошенко заявив, що звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО.

Це сталося після того, як у лютому і березні журналісти Bihus.info опублікували кілька частин розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері.

За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор, а також сам Олег Гладковський і представники «Укроборонпрому».

Незабаром після оприлюднення розслідування були затримані кілька чинних і колишніх посадовців ДП «Спецтехноекспорт», що входить до складу «Укроборонпром». Їх вважають причетними до розтрати коштів держпідприємства оборонної галузі на суму 55,5 мільйонів гривень.

Олег Гладковський та його син відкидають звинувачення.