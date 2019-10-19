Захист Гладковського має намір оскаржити його арешт

Захист колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського має намір оскаржити рішення Вищого антикорупційного суду про його арешт із альтернативою застави. Про це 19 жовтня заявив адвокат Руслан Волинець.

«Ми не згодні з таким рішенням суду і однозначно будемо його оскаржувати», – сказав захисник.

Дати подачі скарги він не назвав і додав, що захист ще має отримати повний текст ухвали суду і вивчити її.

Волинець також заявив, що заставу за Гладковського, найімовірніше, буде внесено 21 жовтня, чиї це будуть кошти – адвокат не уточнив.

19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського і водночас визначив, що він може внести заставу в понад 10,5 мільйона гривень.

Повне рішення суду має бути оголошене 21 жовтня.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Сторона обвинувачення, яка вимагала арешту Гладковського без застави, наразі не визначилася, чи оскаржувати ухвалу суду.

Антикорупційний суд почав обирати запобіжний захід Гладковському 18 жовтня, після того, як Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила йому підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.364 (Зловживання владою або службовим становищем) та ст.366-1 (Декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

Національне антикорупційне бюро затримало Гладковського 17 жовтня.

Сам Гладковський, коментуючи 17 жовтня своє затримання, заявив про «політично вмотивоване незаконне переслідування» й оголосив голодування «на знак протесту проти свавілля правоохоронних органів».

На початку березня 2019 року тоді чинний президент України Петро Порошенко заявив, що звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО.

Це сталося після того, як у лютому і березні журналісти Bihus.info опублікували кілька частин розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері.

За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор, а також сам Олег Гладковський і представники «Укроборонпрому».

Незабаром після оприлюднення розслідування були затримані кілька чинних і колишніх посадовців ДП «Спецтехноекспорт», що входить до складу «Укроборонпром». Їх вважають причетними до розтрати коштів держпідприємства оборонної галузі на суму 55,5 мільйонів гривень.

Олег Гладковський та його син відкидають звинувачення.