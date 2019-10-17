В Україні розташоване унікальне родовище високочистих кварцитів, аналогів якому немає в усій Європі – як кажуть геологи. Та цінну сировину з українських надр роками видобуває наближений до президента Росії Володимира Путіна олігарх Олег Дерипаска – і вагонами вивозить її в Російську Федерацію. Там українські кварцити після обробки – вже у вигляді кремнію – потрапляють на російські оборонні підприємства, які виробляють техніку, яку, зокрема, фіксували в зоні бойових дій на Донбасі. І попри те, що сам Дерипаска і три його підприємства, серед яких і гігант «Русал», потрапили під українські санкції, з десяток його дочірніх компаній змогли їх обійти. Як встановили «Схеми», СБУ та РНБО «забули» їх внести у список. Розслідування Альони Бояринової та Любомири Ремажевської. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свобода і «UA:Перший».