Суд у США відхилив позов російського олігарха Дерипаски про зняття з нього санкцій

Федеральний окружний суд по округу Колумбія у США відхилив позов російського мільярдера Олега Дерипаски, який домагався виключення свого імені зі санкційних списків.

США запровадили санкції проти Дерипаски в 2018 році, пояснивши своє рішення тим, що бізнесмен – як і інші внесені тоді в список особи – займався «різноманітною зловмисною діяльністю» по всій земній кулі, представляючи інтереси російської влади.

У своєму позові олігарх, який володіє великими активами, зокрема, в алюмінієвій промисловості й енергетиці, наполягав, що його включили до списку санкцій неправомірно, діяли щодо нього вибірково, а також порушили його право на захист.

Також суд відмовився задовольнити клопотання бізнесмена про виключення його зі списку російських олігархів (так званий «Кремлівський список» – проти людей, внесених у нього, можуть бути запроваджені санкції США у зв’язку з їхніми тісними зв’язками з російською владою).

Нинішнє рішення суду Дерипаска наразі не коментував.