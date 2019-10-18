Український кварцит, який видобуває компанія олігарха Дерипаски, йде в «оборонку» РФ – «Схеми»

Компанія російського олігарха Олега Дерипаски видобуває унікальні високоякісні кварцити в Баницькому кар’єрі на Сумщині, які потім через через його ж заводи у вигляді кремнію потрапляють на підприємства російського оборонного комплексу для виробництва зброї. Про це йдеться в розслідуванні програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший) – «Надра на експорт».

Власником ТОВ «Глухівський кар’єр кварцитів», який видобуває у Баничах високочистий кварцит, із 2011 року є кіпрська United Company Rusal Silicon Limited. Це – «дочірня фірма» «Об'єднаної компанії «Русал» впливового олігарха Олега Дерипаски, якого ЗМІ називають другом Володимира Путіна.

«І саме ця фірма за дивних обставин не потрапила до санкційного списку в Україні, хоч до інших його компанії, які навпаки не ведуть господарської діяльності в Україні, санкції були застосовані», – йдеться в матеріалі.

«Схеми» виявили, що майже весь видобутий з українських надр високоякісний мінерал, з якого виготовляють кремній, у 2018 році був вивезений в Росію. ТОВ «Глухівський кар’єр кварцитів» продавав його двом підприємствам у Росії.

Половину видобутої сировини купував один із найбільших виробників кремнію в Росії – завод «Кремній-Урал», що також входить до «Русалу».

У свою чергу, у цей завод Дерипаски протягом 2019-го відвантажив 12 тонн кремнію на виконання державного замовлення російському державному замовнику – «Новосибірському Механічному Заводу «Іскра».

«Іскра» неодноразово згадується в російських медіа як учасник держоборонзамовлення в минулі роки. У неї є контракти з іншими структурами російського концерну «Ростех», які є учасниками військово-промислового комплексу.

На запит журналістів там відповіли, що дійсно є виконавцями частини оборонних замовлень та справді мають чинний контракт із структурою Дерипаски на постачання чистого кремнію.

«Кремній-Урал» – це єдине підприємство, що має змогу виготовляти і постачати кремній з необхідними параметрами. Наша компанія є співвиконавцем низки держоборонзамовлень», – йдеться у відповіді підприємства.

Також журналісти звернули увагу на інший контракт на поставку кремнія – йдеться про співпрацю «Кремній-Урал» Дерипаски із російським державним Конструкторським бюро приладобудування імені Шипунова.

Це одна з провідних організацій оборонного комплексу Росії, яка розробила і поставила на серійне виробництво для озброєння російської армії більш ніж 150 зразків озброєння і військової техніки. Там і надалі створюють системи найсучаснішої високоточної зброї, для яких потрібен кремній.

За словами старшого дослідника Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони Сергія Москалюка, кремній широко застосовується в оборонних технологіях: «Безпосередньо в ракетних технологіях – це вхід і вихід сопла двигуна, як приклад – тактично-ракетний комплекс «Точка У», де кремній використовується як антиоксидант, – пояснив дослідник. – А ще для формування гільз, капсулів. Воно вимагає надвисоких потужностей, де безпосередньо відбувається навантаження на механічні вузли, з'єднання механічні. І в цьому випадку застосування сплаву титан-кремній дозволяє зменшити таке навантаження і збільшити термін роботи цієї виробничої лінії».

«І таку зброю, для якої потрібен кремній, Росія активно використовує. Зокрема, розробки конструкторського бюро помічали на Донбасі. Наприклад, у лютому 2019 року у селищі Новолуганське обстріляли один із будинків із артилерійського комплексу «Краснополь», який розробило саме згадане Конструкторське бюро Шипунова», – йдеться у розслідуванні.

«Схеми» також звернулися за коментарем до Конструкторського бюро та постачальника «Кремній-Уралу» з орбіти олігарха Дерипаски. По суті там так і не відповіли.

Окремо журналісти виявили, як СБУ допомогла компанії російського олігарха Олега Дерипаски, яка працює в Україні, уникнути санкцій.

В алюмінієвій промисловості держави Дерипаска вже 13 років, і досі володіє майже десятком підприємств у цій сфері в країні – від виробництва до торгівлі цим металом. Найбільший з них і досі діє – Миколаївський глиноземний завод, який виробляє глинозем – сировину для алюмінієвих заводів російського олігарха.