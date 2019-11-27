ЗМІ: російський олігарх Дерипаска втратив кіпрське громадянство

Наближений до Кремля російський олігарх Олег Дерипаска втратив кіпрське громадянство, повідомляє газета Politis.

За даними журналістів, влада Кіпру позбавила паспорта ще двох росіян.

Наразі ні Дерипаска, ні кіпрська влада офіційно не підтверджують цю інформацію.

Речник президент Росії Дмитро Пєсков заявив, що позбавлення Дерипаски кіпрського громадянства не стосується Кремля.

«Це внутрішня справа Кіпра. Це стосується Кіпру і самого Дерипаски, це не стосується Кремля», – сказав речник.

Forbes оцінює статки Олега Дерипаски в 3,6 мільярда доларів.

На початку листопада Кіпр заявив, що відкличе 26 паспортів, виданих іноземцям в обмін на інвестиції.

У 2018 році стало відомо, що російський бізнесмен Олег Дерипаска, який перебуває під санкціями США, отримав громадянство Кіпру в обмін на інвестиції в економіку острова.

Громадянство Кіпру дозволяє без віз відвідувати країни Євросоюзу. Для отримання паспорта необхідно вкласти два мільйони євро в нерухомість країни або 2,5 мільйона євро в компанії чи державні облігації.

Згідно з даними, наданими парламентом Кіпру, починаючи з 2008 року кіпрське громадянство отримали 1685 іноземних інвесторів із країн колишнього СРСР, а також з Китаю, Ірану й Саудівської Аравії. Крім того, громадянство присвоєно членам їх сімей (1651 особа). Приплив інвестицій від цієї схеми оцінюється більш ніж у 4,5 мільярда євро.